Lagledarna överens: ”Helt rätt att avbryta matchen”

Dackarnas lagledare Rikard Kling, domaren PeGe Svedberg och Västerviks lagledare Morgan Andersson kunde var överens om att det var rätt att bryta matchen och kunde även enas om ny matchdag. Foto: Hans Lindqvist

Lagledarna Rikard Kling och Morgan Andersson var överens efter matchen; det var helt rätt att avbyta SM-kvartsfinalen. – Det fina regn som kom är omöjligt för förarna att köra i. Det sätter sig direkt på glasögonen, förklarade de.

Tre heat hann köras av tisdagskvällens första kvartsfinal mellan Dackarna och Västervik Speedway. Dackarna hade fått en bra start och ledde med 11-7, men sedan tilltog regnet. Strax innan klockan 21 kom beskedet att det inte skulle bli något fjärde heat, och inte några fler heat överhuvudtaget denna kväll. Matchen uppskjuten, och ett nytt försök görs på onsdagskvällen då väderprognosen ser betydligt bättre ut.

– Tyvärr gick det inte att köra vidare, utan det var helt rätt beslut. Det fina regn som kom är omöjligt för förarna att köra i – det är det allra värsta och sätter sig direkt på glasögonen. Sedan handlar det om ett ansvar gentemot publiken och även om tillstånd. Vi kan ju inte börja köra igen vid halv elva, säger Västerviks lagledare Morgan Andersson, och får medhåll av kollegan i Dackarna, Rikard Kling.

”Sådana hjältar”

Det surrades tidigt om att ny dag för match skulle bli redan på onsdagen – men det förutsatte att Morgan Andersson kunde få in Bartosz Smektala som ersättare för Patryk Wojdylo, som är upptagen med match i Danmark. Och det fick han.

– Om det inte hade funkat så hade jag inte varit så sugen på att köra redan i morgon, men det är tur att det finns sådana hjältar som Smektala och hans mekaniker. Bartek hade egentligen gett mekanikerna ledigt i dag och i morgon, men när de fick höra om läget så sa de att de skulle fixa cyklarna direkt och sedan sätta sig i bussen och dra mot Sverige vid 02 i natt. Sedan löste Gränsö boende åt dem på ett grymt sätt, berättar Morgan Andersson.

Skiftet av Wojdylo mot Smektala innebär att den sistnämnde tar en reservplats och att Tom Brennan flyttar upp på ordinarie plats.

”Grinar oss i ansiktet”

Dackelägret kan däremot mönstra samma sjua som man gjorde på tisdagskvällen, och Rikard Kling har inte sänkt ambitionerna om att kunna störa favoriten Västervik.

– De få heat som kördes såg jättebra ut. Vi var snabba från start, vilket i princip är det enda som vi har tjatat om inför den här matchen, säger han.

– Vi hade gärna fortsatt matchen, men det var så klart omöjligt. Det var helt rätt att avbryta. Jag tycker att oturen fortsätter att grina oss i ansiktet, men det positiva med det måste väl vara att när det väl vänder så vänder det ordentligt. Förhoppningsvis redan på onsdagskvällen.