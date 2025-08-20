Säsongen över för jättetalangen efter gårdagens svåra krasch

Efter den svåra kraschen togs Wiktor Przyjemski med ambulans från banan och därefter med ambulanshelikopter till sjukhus. Foto: Skärmdump/ESS Play

Säsongen är över för Lejonens 20-årige talang Wiktor Przyjemski. Polacken kraschade våldsamt i gårdagskvällens kvartsfinalmöte med Rospiggarna, och på sjukhus konstaterades att hans ena fotled är bruten.

Det var i det sjunde heatet som den otäcka olyckan inträffade. Przyjemski hakade i hemmalagets Adam Ellis i startkurvan och kraschade med full kraft rakt in i luftstaketet.

Polacken klagade på smärtor i ryggen och foten, togs med ambulans från banan och hämtades sedan med ambulanshelikopter. På sjukhuset konstaterades en fraktur på fotleden, och enligt SVT uppskattar man en läkningstid på 4-6 veckor.

– Fotleden är av och tyvärr krävs operation. Sedan är det ju rehabilitering så jag räknar bort honom från den här säsongen. Om han kan åka något i Polen, som har en månad längre säsong, det är ju oklart, säger Lejonens lagledare Anders Fröjd till SVT.