KNAPP FÖRDEL VÄSTERVIK EFTER DERBYT I MÅLILLA

Västervik Speedway är favoriter i kvartsfinalsderbyt mot Dackarna. Nu har man också skaffat sig en knapp fördel. Detta efter 44-46 på Skrotfrag Arena.

Efter regnet i går så avbröts matchen mellan Dackarna och Västervik redan efter tre heat. Gårdagens resultat makulerades och man började om på 0-0 när det var dags att genomföra kvartsfinal nummer ett.

Skadeersättaren Grzegorz Zengota inledde på bästa sätt för Dackarna och snuvade både Robert Lambert och Tom Brennan på segern i det första heatet, men Timo Lahti var sist och därmed blev det 3-3 i kvartsfinalens öppningsheat.

Reservheatet blev sedan en succé för Dackarna när Jakub Krawczyk ordnade kvällens första femetta. Efter ett bra tredjeheat, där Fredrik Lindgren och Andzejs Lebedevs bytte plats flera gånger om, blev det 3-3.

Västerviks första femetta kom i det fjärde heatet. Gästernas förare flög iväg och Bartosz Smektala och Jacob Thorssell ordnade likaläge i matchen igen, 12-12.

Starka insatser av Thorssell

Efter ett 3-3-heat som följde kom en ny femetta för hemmalaget. Pawel Przpedelski och Andzejs Lebedevs löste det mot Robert Lambert och Tom Brennan, efter en hård kamp mellan Lebedevs och Lambert kring tvåpoängaren.

Västervik svarade dock upp direkt och tog sin andra femetta. Fredrik Lindgren var klart först. Timo Lahti jagade Matias Nielsen, men lyckades aldrig ta sig om.

Jacob Thorssell var sedan överlägsen i heat åtta och hade dubbla dackar bakom sig i form av Pawel Przpedelski och Andzejs Lebedevs.

I det efterföljande heatet hittade Robert Lambert och Tom Brennan rätt och levererade en tredje femetta för bortalaget. Då var Västervik i ledning med 29-25.

Bortaseger med knapp marginal

Thorssell gjorde en ny stark insats i det sista heatet innan pausen och fixade 3-3 för Västervik. Efter paus försökte Rikard Kling med flera förändringar, men Västervik fick ändå med sig 4-2 från heat elva. I det tolfte bytte Kling ut Lahti mot Zengota och det visade sig vara ett starkt drag. Dackarna tog en ny femetta och närmade sig nu till 35-37.

Västervik svarade sedan med en fyrtvåa i heat 13 och det första nomineringsheatet slutade lika. I det 14:e stod Grzegorz Zengota för en strong insats och besegrade Fredrik Lindgren. 4-2 i det 15:e heatet gav slutresultatet 44-46.

Västervik är alltså i förarsätet inför returen – men med bara två poäng. Returmatchen körs i Västervik nästa vecka. Mer om matchen senare.