VÄSTERVIK KÖRDE ÖVER DACKARNA SOM MISSAR SM-SEMI

Hela sex av kvällens 15 heat slutade med dubbelseger för Västervik, som nu är klart för SM-semifinal. För Dackarna är säsongen slut.
Foto: Hans Lindqvist
Dackarna gavs verkligen chansen att ta den sista semifinalplatsen som den bästa förloraren i de tre kvartsfinalerna. Men då både Indianerna och Rospiggarna förlorade stort i sina matcher, passade Dackarna på att förlora ännu större.
Kvällens andra halvlek av kvartsfinaldrabbningen mellan Västervik och Dackarna kördes inför 4 364 personer på läktarna, blev aldrig spännande. Det började med en femetta för hemmalaget redan i det första heatet, och sedan matade Västervik bara på. Efter tio heat var ställningen 38-22, och slutresultatet skrevs sedan till 54-36.
Totalt vann Västervik kvartsfinalen med 100-80 och placerade sig därmed kvartsfinaltabellen. Som segrare får man nu möta fyran Indianerna i semifinal med start borta nästa vecka.
För Dackarna väntar semester.
