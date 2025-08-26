26 augusti 2025
VÄSTERVIK KÖRDE ÖVER DACKARNA SOM MISSAR SM-SEMI

Hela sex av kvällens 15 heat slutade med dubbelseger för Västervik, som nu är klart för SM-semifinal. För Dackarna är säsongen slut. Foto: Hans Lindqvist

SPEEDWAY 26 augusti 2025 21.14

Västervik var helt överlägset ett ihåligt Dacakrna och vann kvällens SM-kvartsfinal med hela 54-36. Däremed väntar nu semfinal mot Indianerna för Västervik, medan Dackarna får ta semester.

Dackarna gavs verkligen chansen att ta den sista semifinalplatsen som den bästa förloraren i de tre kvartsfinalerna. Men då både Indianerna och Rospiggarna förlorade stort i sina matcher, passade Dackarna på att förlora ännu större.

Kvällens andra halvlek av kvartsfinaldrabbningen mellan Västervik och Dackarna kördes inför 4 364 personer på läktarna, blev aldrig spännande. Det började med en femetta för hemmalaget redan i det första heatet, och sedan matade Västervik bara på. Efter tio heat var ställningen 38-22, och slutresultatet skrevs sedan till 54-36.

Totalt vann Västervik kvartsfinalen med 100-80 och placerade sig därmed kvartsfinaltabellen. Som segrare får man nu möta fyran Indianerna i semifinal med start borta nästa vecka.

För Dackarna väntar semester.

Fakta

Västervik-Dackarna 54-36. 

Västervik: 

1) Robert Lambert 10+3

2) Mads Hansen 10+1

3) Fredrik Lindgren 13+1

4) Matias Nielsen 3+1

5) Jacob Thorssell 11

6) Anton Karlsson 0

7) Tom Brennan 7+1

Dackarna: 

1) Andzejs Lebedevs 10+1

2) Timo Lahti 9+1

3) Mateusz Szczepaniak 3+1

4) Grzegorz Zengota 6+1

5) Frederik Jakobsen R/R

6) Tomas H Jonasson 2

7) Pawel Przedpelski 6+1

