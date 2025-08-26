VÄSTERVIK KÖRDE ÖVER DACKARNA SOM MISSAR SM-SEMI

Hela sex av kvällens 15 heat slutade med dubbelseger för Västervik, som nu är klart för SM-semifinal. För Dackarna är säsongen slut. Foto: Hans Lindqvist

Västervik var helt överlägset ett ihåligt Dacakrna och vann kvällens SM-kvartsfinal med hela 54-36. Däremed väntar nu semfinal mot Indianerna för Västervik, medan Dackarna får ta semester.

Dackarna gavs verkligen chansen att ta den sista semifinalplatsen som den bästa förloraren i de tre kvartsfinalerna. Men då både Indianerna och Rospiggarna förlorade stort i sina matcher, passade Dackarna på att förlora ännu större.

Kvällens andra halvlek av kvartsfinaldrabbningen mellan Västervik och Dackarna kördes inför 4 364 personer på läktarna, blev aldrig spännande. Det började med en femetta för hemmalaget redan i det första heatet, och sedan matade Västervik bara på. Efter tio heat var ställningen 38-22, och slutresultatet skrevs sedan till 54-36.

Totalt vann Västervik kvartsfinalen med 100-80 och placerade sig därmed kvartsfinaltabellen. Som segrare får man nu möta fyran Indianerna i semifinal med start borta nästa vecka.

För Dackarna väntar semester.

Här kan du se hur vi liverapporterade matchen: