GLÄDJEN: JÄTTESKÖNT ATT SKICKA DACKARNA PÅ SEMESTER

Västervik visade Dackeförarna ryggen och körde i kväll till sig en solklar semifinalplats. – Efter allt som har varit i media den senaste tiden så känns det jättebra att skicka dem på semester. Mission completed, summerade en smånöjd hemmaledare, Morgan Andersson.

54-36 i kväll och totalt 100-80 över de två matcherna. Favoriten Västervik visade klass när det behövdes, och gav aldrig Dackarna någon chans.

När Fredrik Lindgren på egen hand fixade 3-3 mot Dackarnas Andzejs Lebedevs och Pawel Przedpelski stod det klart att Västervik skulle hamna etta i kvartsfinaltabellen och att Dackarna skulle missa semifinal. Att Dackarna sedan vann det 15:e heatet med 5-1 räckte inte, utan man fick till slut se sig slagen av Indianerna i kampen om ”bästa förlorare” och därmed den sista semifinalplatsen.

Kvällens resultat gör att Västervik får möta Indianerna i sin semi, medan Smederna får ta sig an Lejonen i den andra.

”Mission completed”

Det gick sannerligen inte att ta miste på glädjen hos Västerviks lagledare Morgan Andersson efter matchen.

– Mission completed. Det är väl ungefär så det känns nu. Efter allt som har varit i media den senaste tiden var det här vårt mål, så det känns jätteskönt att skicka Dackarna på semester. Det var verkligen grädden på moset, säger han.

För att ge dig en kort version av det som har varit så kan man väl säga att Morgan och hans kollega i Dackarna, Rikard Kling, inte har varit helt överens i alla frågor. De har nog inte heller gått ut och tagit en öl ihop under veckan som gått.

– Jag vet ärligt talat inte vad de har hållit på med därifrån, men jag är glad att vi har haft fokus på rätt saker och nu står där vi gör, säger Morgan.

Hansen imponerade

Trots en femetta i det första heatet såg det lite trögstartat ut hos hemmalaget.

– Vi kom inte ut särskilt starkt i det första blocket, men sedan matade vi på och gjorde en riktigt bra match. Extra kul att se Mads Hansens insats (10+1 poäng). Det var verkligen vad jag hade hoppats på, men det är alltid lite oroligt när en förare har varit borta så länge och bara kört någon match inför den här.

– Men hela gänget gör en bra insats. Jacob (Thorssell) fortsätter att visa hur snabb han är här, Fredrik är hur stabil som helst, Lambert tappar bara två poäng, Nielsen kommer tillbaka efter en tung start – jag kan berömma allihop. Jag tycker lite synd om Anton och att han gick omkull när han låg på poängplats i sitt sista heat, men han visade ändå fart där ute och det är jätteviktig, säger Morgan.

Dramatik vid nomineringen

Det utspelade sig dock en del dramatik i slutet av matchen som de drygt 4 300 personerna i publiken nog aldrig uppfattade. Morgan Andersson nominerade helt riktigt Robert Lambert i det första nomineringsheatet, men efter några röriga minuter som både innehöll snack och sms:ande med domaren, fick han placera britten i det 15:e heatet i stället.

– Det blev verkligen rörigt där. Det kunde ha blivit totalt kaos – och allt på grund av något direktiv som domaren hade fått till sig via mejl under dagen. Vi hade aldrig hört talas om det, så det var en jäkla tur att allt blev rätt till slut. Det där hade kunnat kosta oss förstaplatsen i tabellen, säger Morgan Andersson.

Nu blev det inte så, utan nästa vecka väntar fyran Indianerna i den första semifinalen som körs i Kumla.

– Det kommer bli jättetufft, men vi ville ju så klart vinna serien, så vi måste vara nöjda med det. Jag tycker att Smederna sticker ut som favorit, så det hade varit tråkigt att få dem i semin.