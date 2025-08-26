Dackeledarens summering av kvällen och säsongen: S T R U L !

Säsongen är slut för Dackarna. På gott och ont, får man förmoda att lagledare Rikard Kling tycker. – Den kan summeras med fem stora bokstäver; S T R U L, säger han.

Över två matcher var Dackarna aldrig nära att rubba seriesegraren Västervik Speedway. 44-46 hemma i förra veckan blev till förlust 54-36 borta i kväll. Totalt 100-80 till Västervik, och därmed är Dackarnas säsong slut. Den sista semifinalplatsen togs i stället av Indianerna som ”bara” förlorade med sammanlagt 18 poäng mot Smederna.

– Till slut var det ändå bara två poäng som skiljde, men det var ju avgjort redan inför det sista heatet, suckar lagledaren Rikard Kling, som var minst lika imponerad av motståndaren Västervik, som besviken över sitt eget lags insats.

– Om man tittar på deras sjua så har de ett otroligt bra lag som är ruskigt starkt hemma. Att de vinner grundserien visar ju också det. I dag är väl de nollor vi åker på inte mycket att säga om, utan det handlar mer om att vi inte är med från grind och tar för få treor. Men det är bara att gratulera Västervik – de vinner helt välförtjänt.

Strul sammanfattar säsongen

Dackarnas säsong har kantats av trassel med flera skadade förare, tilltänkta toppåkare (Nicki Pedersen) som har lämnat samt unga, formstarka talanger som har valt/tvingats välja U24-styrning i Polen framför den svenska ligan och slutspelet.

– Nästa vecka kör de inte U24 i Polen, så då hade vi haft tillgång till både Nazar Parnitskyi och Jakub Krawczyk. Det hade varit intressant att se dem där och vad de kunde ha tillfört laget, säger Kling.

– Säsongen i stort kan annars summeras med fem stora bokstäver; S T R U L. Det handlar inte bara om allt som har varit i truppen, utan också om hur svårt det har varit att få in ersättare. De toppar som är lediga har helt enkelt inte velat köra i Sverige.

Vad tycker du om dagens insats?

– Det fortsatte väl ungefär som det har varit tidigare – med strul. En av killarna hade trassel med kopplingen under hela matchen och flera andra höll på att byta cyklar till höger och vänster för att hitta rätt. När vi till slut hittar rätt i slutet, och tar en femetta i 15:e heatet, då är matchen slut.

Vad händer nu för din egen del i klubben?

– Det är upp till styrelsen att bestämma. Men om de vill ha mig kvar så kommer jag absolut överväga det. Jag tycker att det här är väldigt kul.