Tung kväll för Lindgren i Wroclaw – han vann GP-tävlingen

Nej, det här blev ingen minnesvärd kväll för Fredrik Lindgren. Han vann visserligen sitt sista heat i polska Wroclaw, men tog bara fem poäng på fem heat och missade semifinalen. Andzejs Lebedevs slutade tvåa i sitt sista chansen-heat.

Det kan bli en ny kung på tronen i GP-serien. Brady Kurtz, den tidigare dackeföraren, tog sin fjärde raka seger när han vann en tuff final i Wroclaw mot Bartosz Zmarzlik och Dan Bewley.

Regernade världsmästaren Bartosz Zmarzlik jagade och jagade, men Kurtz höll undan. Jack Holder blev sist i finalen.

Nu tog Kurtz in två poäng på Zmarzlik och är endast tre poäng bakom i totalen.

För den svenska representanten, Västerviks Fredrik Lindgren, blev det ingen rolig kväll. Han började riktigt magert. Att han tog en heatseger och tre poäng i sitt absolut sista heat räckte inte långt.

Fredrik Lindgren tog sammanlagt fem poäng på fem heat och blev elva. Han fick sex poäng i totalen. Han tappade nu sin bronsplats i GP-serien, eftersom Bewley hade en mycket bättre kväll. Lindgren är nu fem poäng bakom Bewley i kampen om bronset.

Dackarnas Andzejs Lebedevs hade en bättre kväll och tog totalt elva poäng. Hans kväll tog slut i sista chansen-heatet, där han slutade tvåa och därmed missade finalen. Lettländaren är kvar som sexa med sina 86 poäng.

Västerviks Robert Lambert hade också en mörk kväll och fick bara med sig två poäng.