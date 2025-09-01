Västervik med skadefri trupp inför semifinalen: "Gjort det bra"

Ett formstarkt och skadefritt Västervik gästar Indianerna i tisdagens semifinal. – Vi har gjort det bra på slutet och känslan är god, säger lagledaren Morgan Andersson inför matchen i Kumla.

Västervik vann grundserien på 28 poäng – hela 15 poäng före Indianerna som knep sista slutspelsplatsen. Säsongens två tidigare möten slutade med dubbla segrar för Västervik, men lagledaren Morgan Andersson vill inte ta på sig något favoritskap.

– Det som hände i grundserien har vi lagt bakom oss. Vi möttes i första och sista omgången men nu är det slutspel och 0-0. Jag är inställd på 30 tuffa heat, säger han.

Indianerna förlorade sina kvartsfinaler mot Smederna, men är ändå i semifinal tack vare att ha blivit bäst förlorande lag (lucky loser). Likt kvartsfinalsserien mellan Västervik och Dackarna blev det en jämn första match medan Smederna enkelt vann i returen (52-38).

Hur ser du på slutspelsupplägget?

– Positivt. Jag var drivande i att få igenom det och tycker att det är betydligt bättre än att ettan och tvåan går direkt till semifinal och behöver vänta en månad till nästa match. Det är bra både för lagen och för publiken och håller liv i intresset. Nu blev det ju också spännande och jämnt i vilket lag som skulle ta den fjärde platsen. Indianerna gjorde en stark match mot Smederna hemma i Kumla och det kommer bli tufft för oss.

Hur bra koll har du på Indianerna?

– Jag hoppas att jag har bra koll på alla lag.

Västervik tog sitt första och hittills enda SM-guld 2005. Är det läge för en repris nu, tjugo år senare?

– Det är en lång väg dit. Först ska vi göra jobbet i semifinalerna, säger Morgan Andersson som kan glädja sig över en skadefri trupp när det gäller som mest.

– Ja, att ha alla förare tillgängliga under det här skedet på säsongen har väl inte hänt det här årtiondet. Det känns väldigt bra.