KVÄLLENS SEMIFINAL STÄLLS IN – HÄR ÄR ANLEDNINGEN

Första semifinalen mellan Indianerna och Västervik som skulle ha körts på Kumla motorstadion i kväll är inställd.
Foto: Bildbyrån
Indianerna och Västervik skriver på sina Facebooksidor att båda lagen och domaren är överens om att kvällens väderprognos i Kumla ser för osäker ut för att kunna genomföra matchen. Redan nu på tisdagsmorgonen togs beslutet för att undvika onödiga resor och förberedelser.
Inom kort kommer ett nytt datum för semifinal ett fastställas.
”Vi återkommer så snart det är klart”, skriver klubbarna på Facebook.