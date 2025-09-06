Han missar Västervik Speedways första semifinal – här är lagen

På måndag kör Västervik Speedway semifinal nummer ett mot Kumla Indianerna. Under lördagskvällens släpptes de preliminära laguppställningarna.
Västervik anmäler samma lag som var tänkt att köra i tisdags. Dock är reservföraren Tom Brennan upptagen med slutspel i England och kommer därför inte finnas på plats i Kumla. Detta uppger Västerviks-Tidningen.
Eftersom förbundets regler säger att man inte behöver göra en ny anmälan om ingen annan match har körts emellan, vet vi ännu inte hur Västerviks startsjua kommer se ut. Det lär inte offentliggöras förrän under måndagen.
Hos Indianerna är det dock klart att Dimitri Bergé kör i stället för Bartosz Banor.
De preliminära lagen ser ut så här:
Indianerna:
1) Luke Becker
2) Krysztof Buczkowski
3) Szymon Wozniak
4) Patryk Dudek
5) Dimitri Bergé
6) Jonatan Grahn
7) Rasmus Karlsson
Västervik:
1) Robert Lambert
2) Matias Nielsen
3) Fredrik Lindgren
4) Mads Hansen
5) Jacob Thorssell
6) Anton Karlsson
7) Tom Brennan