Han missar Västervik Speedways första semifinal – här är lagen

På måndag kör Västervik Speedway semifinal nummer ett mot Kumla Indianerna. Under lördagskvällens släpptes de preliminära laguppställningarna.

Den första SM-semifinalen mellan Kumla Indianerna och Västervik regnade bort i tisdags. På måndag görs det ett nytt försök. Under lördagskvällen släpptes de preliminära laguppställningarna till den matchen.

Västervik anmäler samma lag som var tänkt att köra i tisdags. Dock är reservföraren Tom Brennan upptagen med slutspel i England och kommer därför inte finnas på plats i Kumla. Detta uppger Västerviks-Tidningen.

Eftersom förbundets regler säger att man inte behöver göra en ny anmälan om ingen annan match har körts emellan, vet vi ännu inte hur Västerviks startsjua kommer se ut. Det lär inte offentliggöras förrän under måndagen.

Hos Indianerna är det dock klart att Dimitri Bergé kör i stället för Bartosz Banor.

De preliminära lagen ser ut så här:

Indianerna:

1) Luke Becker

2) Krysztof Buczkowski

3) Szymon Wozniak

4) Patryk Dudek

5) Dimitri Bergé

6) Jonatan Grahn

7) Rasmus Karlsson

Västervik:

1) Robert Lambert

2) Matias Nielsen

3) Fredrik Lindgren

4) Mads Hansen

5) Jacob Thorssell

6) Anton Karlsson

7) Tom Brennan