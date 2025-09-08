Stort favoritskap blir ännu större: "Kan inte bara ställa ut cyklarna"

Semifinalserien mellan Västervik och Indianerna avgörs över två dagar. Om favoritskapet var stort på Västervik har det blivit större efter Indianernas avbräck på ledande förare.

I kväll görs ett nytt försök med den uppskjutna semifinalmatchen mellan Indianerna och Västervik i Kumla och redan i morgon kväll körs returen på Hejla Arena i Västervik.

– Det är inga problem och samma för båda lagen. Vårt mål är att vinna kvällens match och försöka slå spiken i kistan i morgon kväll. Vi tar heat för heat, dag för dag och tar inget för givet. Det är en sak som är klar, säger Morgan Andersson, lagledare i Västervik.

Indianerna kommer få genomföra semifinalserien utan två av sina ledande förare. Patryk Dudek missar matcherna på grund av personliga skäl och lagkaptenen Szymon Wozniak efter att ha varit inblandad i en vådlig krasch i Polen.

– Det är mycket tråkigt för Kumla med de avbräcken de har fått. Det har vi sympati för. Vi vet hur det är eftersom vi själva har varit i den situationen så många gånger det här årtiondet. Man är rätt maktlös och det är tyvärr en del av sporten. Det är synd nu när man går till slutspel, då vill man gärna att alla lag ska kunna komma med det de har tänkt sig, säger Morgan Andersson.

Det stora favoritskapet på Västervik blir av förklarliga skäl större nu när Indianerna har två nyckelförare på frånvarolistan.

– Det är solklart att vi får ett favoritskap, speciellt när de har de förarna borta. Det är bara att vi ska hantera det och vi kan inte bara ställa ut cyklarna. Vi har haft möten under året som vi har trott att vi ska städa upp rätt bra och som vi inte har lyckats med. Piraterna kom hit med ett lag och det var lagom att vi klarade det. Får vi en strulig kväll så kan allt hända och så är det i sportens värld.

Västerviks formkurva pekar spikrakt uppåt.

– Vi har gått från klarhet till klarhet och jag tycker att vi har varit rätt bra här ett tag. Jag hoppas att det håller i sig.

Hur mycket drömmer du om att få köra en SM-final och ta ett efterlängtat guld?

– Går vi till final kommer vi inte vara favoriter i alla fall. Vi tar en match i taget och vår målsättning är att gå så långt som möjligt.

Du anser att ni inte kommer vara favorit mot varken Smederna eller Lejonen?

– I alla fall inte mot Smederna. Vi har varit bra ett tag och jag hoppas att vi kan fortsätta med det.

Tom Brennan är upptagen med tävling i England i kväll och ersätts med Patryk Wojdylo i första semifinalmatchen.

– Tom kör semifinal för Ipswich i Manchester i kväll och flyger in i morgon bitti. Wojdylo kommer in för honom.

Wojdylos snitt gör att han kommer köra på ordinarie plats och Matias Nielsen kör som reserv från positon sju.

Till tisdagens returmöte är Tom Brennan tillbaka och då kliver också Bartosz Smektala in i laget.

– Vi lyfter av Wojdylo och Nielsen till matchen i morgon och kör Brennan på ordinarie plats och Smektala på reservplats i andra mötet. Jag tar givetvis ut det lag jag tror är bäst. Smektala har gjort det riktigt, riktigt bra på reservplats under sista delen av säsongen. Han har varit uppe på tvåsiffrigt på reservplats och vi har kunnat nyttja honom i ett par extra heat.