VÄSTERVIK KLART FÖR SM-FINAL EFTER ÖVERKÖRNING

Västervik Speedway är klart för SM-final i speedway efter total dominans i semifinalreturen hemma mot Indianerna. Foto: Hans Lindqvist

Västervik är klart för SM-final i speedway. Efter åtta körda heat i kvällens semifinalretur mot Indianerna var finalplatsen helt klar. Västervik vann returen med 65–25 (totalt 124–56) och ställs mot Eskilstuna Smederna i final.

Västervik körde över ett sargat Indianerna med 59–31 i första semifinalmatchen på måndagskvällen och gick säkerligen in i dagens semifinalretur på hemmaplan med en känslan av att finalplatsen är så gott som klar och att det måste till ett mirakel för att det inte ska bli verklighet.

Västervik fick matchen precis dit de ville och radade upp heat med heatsegrar och poängövertag. Faktum är att Västervik ordnade två femettor och fem fyrtvåor på de sju första heaten och var i ledning med 30–12 i matchen och 89–43 i totalen.

Västervik hade därmed chansen att avgöra semifinalserien och fixa SM-finalbiljetten i kvällens åttonde heat. Fredrik Lindgren och Tom Brennan gick upp i en tydlig och klar ledning och såg till att Indianernas två förare hamnade rejält på efterkälken.

I och med femettan klev Västervik upp på 94 poäng i totalen och säkrade SM-finalplatsen.

Avgörande finalmatch i Västervik

Även fortsättningsvis fortsatte Västervik att dominera och frågan var bara hur stor segern skulle bli. Västervik var helt överlägsna och vann till slut med 65–25. Sett över 30 körda heat skrevs segern till förkrossande 124–56.

Västervik tog trepoängare i samtliga 15 heat och hade poängövertag i 14 av 15 heat då Indianerna ordnade 3–3 i heat tolv.

"I dag gör vi återigen en riktigt, riktigt bra insats. Vi vinner samtliga heat. De har en tretrea och sedan är vi i övertag i resten av heaten. Det är riktigt bra, inte så bra snitt kanske. Vi är i final och det var huvudsaken", säger Morgan Andersson till Ess Play efter matchens slut.

Västervik kommer ställas mot Eskilstuna Smederna i SM-final och väljer att börja på bortaplan nästa tisdag 16 september och avsluta på hemmaplan efterföljande tisdag 23 september.

"Vi är lite underdogs när de kommer med sitt lag. Vi känner oss inte slagna på förhand. Det är en sak som är klar. Vi ska åka upp till Eskilstuna och försöka få med oss ett riktigt bra resultat och sedan hoppas jag att vi kan lösa det veckan efter", säger Morgan Andersson.