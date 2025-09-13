Dackarnas talang vann VM för juniorer

Det var den största framgången hittills för ukrainsk speedway och efter triumfen uttryckte sig föraren om den svåra situationen i hemlandet.

– Jag hoppas att det här kriget snart är över och att speedway kan komma tillbaka till Ukraina. Jag är verkligen glad att jag gjorde det jag hade planerat. Målet var att vinna detta, och jag är väldigt glad att jag kunde göra det här i Vojens. Jag har alltid haft problem med mina starter här i Vojens. Jag bestämde mig för att gå en helt annan väg när det gäller inställningen, och det fungerade. Mina starter var suveräna, och det är jag glad över, sa han till SGP:s hemsida.

SGP2, för förare under 21 år, avgörs i tre deltävlingar. Ende svensk som var med i alla tre var Casper Henriksson som körde in 23 poäng totalt, vilket räckte till en elfteplats. Partnitskyy vann på 52 poäng och ryckte förbi polske rivalen Wiktor Przyjemski i sista deltävlingen.

Ikväll fortsätter speedwayfesten i Vojens där världsmästaren ska koras. Brady Kurtz är tre poäng efter Bartosz Zmarzlik inför kvällens tävling.