STJÄRNAN HISTORISK – TOG SJÄTTE VM-TITELN

Bartosz Zmarzliks osannolika facit håller i sig. Ikväll säkrade han sin sjätte VM-titel – den fjärde raka – efter en enorm dramatik. Brady Kurtz var bara en poäng efter när allt skulle summeras.

Kurtz har gjort en sensationell debutsäsong i GP-serien och faktiskt vunnit de fem sista deltävlingarna. Ett otroligt facit. Även ikväll var australiensaren med ett förflutet i Dackarna starkast – men att ta igen de tre poängen upp till Zmarzlik gick inte. Polske giganten kom tvåa ikväll och säkrade därmed totalsegern.

30-åringen är nu uppe i sex VM-titlar – och tangerar därmed Tony Rickardssons och Ivan Maugers antal. Sedan 2019 är det bara 2021 som Zmarzlik inte vunnit.

Dan Bewley höll undan för Fredrik Lindgren och tog hand om bronspengen i totalen. Västerviks stjärna slutar fyra i år med åtta poäng upp till pallplatsen. Dackarnas Andzejs Lebedevs kom sexa i totalen med 98 pinnar och Västerviks Robert Lambert sjua med 82.