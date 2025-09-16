GULDLÄGE FÖR VÄSTERVIK EFTER BORTASEGER I REGNET

Västervik Speedway har skaffat sig ett kanonläge inför nästa veckas retur i SM-finalserien mot Smederna. I kväll blev det en urstark bortaseger efter att matchen fick brytas på grund av regn.

Det är kanske väl vågat att säga att Västervik Speedway redan kan känna en svag doft av guld, men med tanke på kvällens imponerande insats i Eskilstuna (seger med 41-37 i en match som fick avbrytas på grund av regn efter 13 heat) och med tanke på hur hemmastarka

Redan när sex heat var körda hade Västervik kört hem tre femettor och ryckt åt sig en ledning med 23-13.

Körde ner lagkamraten

I det tolfte heatet, i ledning 37-29, kom Västerviks brittiska duo Robert Lambert och Tom Brennan i väg som etta och tvåa. Lambert fick dock ett kast, körde ner lagkamraten och blev dessutom utesluten från omstarten. Där fixade Smederna i stället 4-2 i heatet. Så nära var Västervik att döda matchen helt.

4-2 blev det även i det 13:e heatet, men lagom när nomineringarna till heat 14 och 15 var gjorda kom regnet på en redan mättad bana. Till slut fick man blåsa av matchen och Västervik vann med 41-37, ett utmärkt utgångsläge inför tisdagens retur i Västervik.

