Morgan ödmjuk efter segern: "Vi har ett stort jobb kvar att göra"

Västerviks lagledare Morgan Andersson var så klart glad efter kvällens bortaseger med 41-37 i den första SM-finalen, men samtidigt sansad och ödmjuk. – Det är bara halvtid. Vi har ett stort jobb kvar att göra om en vecka, säger han.

På förhand hade hemmastarka Smederna målats upp som lite av favorit i kvällens första SM-final. Även Västervik beskrev sig själva som ”underdogs”, men det var sannerligen ingen blyg sådan som visade upp sig på motorstadion i Eskilstuna.

En timme före matchstart kom en rejäl regnskur, som gjorde att man kom i gång först en halvtimme efter utsatt tid. Men det var inget som bekom gästerna.

– Vi har bra harmoni i truppen, visar jättefin attityd och det är inte någon som gnäller – alla gjorde det som behövdes även om inte banan var idealisk. Vi var redo för en blöt tillställning, säger Västervik Speedways lagledare Morgan Andersson.

Kräver ödmjukhet

Och laget visade inställning redan från det första heatet. Framför allt var man ruskigt snabba i starterna, vilket är extra viktigt i det väglag som bjöds i kväll.

– Vi kom ut bra och gör en stark insats genom hela matchen. Visst har vi lite otur i det tolfte heatet där våra killar körde ner varandra i 5-1-läge. I omstarten blev det sedan 4-2 till dem, så där kan man säga att vi förlorade sex poäng. Å andra sidan kanske det jämnade ut sig i och med uteslutningen av Pollestad i det andra heatet, jag såg inte hur den situationen var, säger Morgan Andersson.

Seger med fyra pinnar hade du väl gärna tagit på förhand?

– Ja, det kanske jag hade gjort. Men man ska ha klart för sig att det bara är halvtid. Vi har ett stort jobb att göra hemma om en vecka, och det gäller att vi tar oss an den uppgiften med stor ödmjukhet. Vi sticker inte ut och svävar i väg, utan vårt försprång är inte mer än en femetta. Kommer den åt fel håll så är det oavgjort totalt.

"Gör mig förbannad"

Vädret och banan kom så klart att bli en stor snackis denna kväll. Det var också detta som till slut bröt matchen. När nomineringarna till heat 14 och 15 precis hade gjorts kom det en rejäl skur. Regnet upphörde lite kort och då skickades traktorerna ut för att sladda bort den blöta massan, men när det återigen började strila gav domare Gardell upp och förklarade 37-41 som slutresultatet.

– Det beslutet är inget att säga om. Det som gör mig förbannad är hur man ville förändra banan efter heat tio och att pausen därför blev längre än vanligt. Det logiska hade väl varit att skynda på när alla prognoser pekade på att det skulle komma ännu mer regn. Nej, att vi inte hann köra 15 heat i kväll var inte vårt fel. Våra grabbar var redo att åka oavsett, säger Morgan Andersson.

Inget klart om tisdagens lag

Hos Västervik var det många förare som stack ut. Inte minst reserven Tom Brennan som körde in 11 poäng på fyra heat. Starka insatser också av Robert Lambert och Fredrik Lindgren.

– Det var verkligen ingen som föll ur ramen i dag. Jacob hade lite otur där ute men var ju ruskigt snabb i starterna. Man ska också ha i åtanke att de dessutom toppade ett par gånger.

Hur går dina tankar kring laget hemma på tisdag?

– Dom tankarna går inte alls ännu. Vi ska sätta oss ner i morgon och analysera kvällens match, då börjar jobbet med finalmatch nummer två.