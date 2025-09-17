Karlssons ersättare på Svemo utsedd: ”Genuint engagemang”

Mikael Karlsson tar över som kommunalråd i Hultsfreds kommun och kommer vara tjänstledig från sitt jobb på Svemo. Nu är ersättaren utsedd och klar. Domaren Krister Gardell blir ny sportansvarig.

En stund före valet 2022 plockades Mikael Karlsson in i politiken av kommunalrådet Lars Rosander (C) och har efter valet 2022 suttit med i både barn- och utbildningsnämnden och kommunstyrelsen.

Nu slutar Lars Rosander som kommunalråd i kommunen efter cirka 15 år och Mikael Karlsson kliver in och tar det tyngsta politiska uppdraget i kommunen. Sedan flera år tillbaka har Karlsson jobbat som sportansvarig på Svenska motorsportförbundet, Svemo, och kommer i och med kommunalrådsuppdraget ta tjänstledigt från jobbet på Svemo.

"Rätt person att axla rollen"

Nu har Svemo hittat Mikael Karlssons ersättare och presenterar Krister Gardell som ny sportansvarig.

”Med sin gedigna erfarenhet, sitt breda nätverk och sitt starka engagemang för sporten är Krister helt rätt person att axla rollen och driva arbetet framåt tillsammans med förare, klubbar och organisationen i stort”, skriver Svemo i en kommentar på sin hemsida.

Krister Gardell har i flera års tid varit aktiv inom sporten, både som förare, lagledare, tävlingsledare och domare på elit- och internationell nivå.

”Jag har ett genuint engagemang för Track Racing och ser stor potential i att både värna om sportens traditioner och samtidigt utveckla den för framtiden. Tjänsten som sportansvarig ger mig möjlighet att arbeta strategiskt med dessa frågor, driva utveckling och vara ett stöd för både förare och klubbar. Det är en chans att göra skillnad på ett strukturerat och långsiktigt sätt”, säger Krister Gardell.