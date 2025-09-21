21 september 2025
GULDLÄGE FÖR VÄSTERVIK – SÅ SER LAGEN UT

Bartosz Smektala får chansen i Västervik i den avgörande finalen på tisdag. Foto: Arkivbild

SPEEDWAY 21 september 2025 21.04

På tisdag har Västervik chans att säkra första SM-guldet på 20 år. Alldeles nyss släpptes laguppställningarna. 

Det blir inga större förändringar jämfört med tisdagens bortamatch som bröts när Västervik ledde med 41-37. Idag har lagledarna tagit ut sina lag inför avgörandet på tisdag. 

Västerviks Morgan Andersson plockar in Bartosz Smektala i laget istället för Matias Nielsen. Såhär ser startsjuan ut: 

  1. Robert Lamberg
  2. Mads Hansen
  3. Fredrik Lindgren
  4. Tom Brennan
  5. Jacob Thorssell
  6. Anton Karlsson
  7. Bartosz Smektala

Jerker Eriksson i Smederna ställer upp med samma manskap och kör denna uppställning: 

  1. Michael Jepsen Jensen
  2. Kim Nilsson
  3. Maksym Drabik
  4. Gleb Chugunov
  5. Leon Madsen
  6. Leo Klasson
  7. Mathias Pollestad

Vi kommer rapportera live från matchen.

Jakob Karlsson

jakob.karlsson@dagensvimmerby.se

073 501 41 26

