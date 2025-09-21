GULDLÄGE FÖR VÄSTERVIK – SÅ SER LAGEN UT

Bartosz Smektala får chansen i Västervik i den avgörande finalen på tisdag. Foto: Arkivbild

På tisdag har Västervik chans att säkra första SM-guldet på 20 år. Alldeles nyss släpptes laguppställningarna.

Det blir inga större förändringar jämfört med tisdagens bortamatch som bröts när Västervik ledde med 41-37. Idag har lagledarna tagit ut sina lag inför avgörandet på tisdag.

Västerviks Morgan Andersson plockar in Bartosz Smektala i laget istället för Matias Nielsen. Såhär ser startsjuan ut:

Robert Lamberg Mads Hansen Fredrik Lindgren Tom Brennan Jacob Thorssell Anton Karlsson Bartosz Smektala

Jerker Eriksson i Smederna ställer upp med samma manskap och kör denna uppställning:

Michael Jepsen Jensen Kim Nilsson Maksym Drabik Gleb Chugunov Leon Madsen Leo Klasson Mathias Pollestad

Vi kommer rapportera live från matchen.