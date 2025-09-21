GULDLÄGE FÖR VÄSTERVIK – SÅ SER LAGEN UT

Bartosz Smektala får chansen i Västervik i den avgörande finalen på tisdag.
Foto: Arkivbild
Det blir inga större förändringar jämfört med tisdagens bortamatch som bröts när Västervik ledde med 41-37. Idag har lagledarna tagit ut sina lag inför avgörandet på tisdag.
Västerviks Morgan Andersson plockar in Bartosz Smektala i laget istället för Matias Nielsen. Såhär ser startsjuan ut:
- Robert Lamberg
- Mads Hansen
- Fredrik Lindgren
- Tom Brennan
- Jacob Thorssell
- Anton Karlsson
- Bartosz Smektala
Jerker Eriksson i Smederna ställer upp med samma manskap och kör denna uppställning:
- Michael Jepsen Jensen
- Kim Nilsson
- Maksym Drabik
- Gleb Chugunov
- Leon Madsen
- Leo Klasson
- Mathias Pollestad
Vi kommer rapportera live från matchen.