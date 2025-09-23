VÄSTERVIK VANN RYSARE – FÖRSTA GULDET PÅ 20 ÅR

Mads Hansen kastas upp i luften som den stora hjälten när Västervik tog sitt första SM-guld i speedway på 20 år. Foto: Bildbyrån

Västerviks Speedway är Svenska Mästare. Det står klart efter en enorm rysare mot Smederna ikväll. Matchen avgjordes i sista heatet där Mads Hansen, av alla, blev stor guldmakare.

När allting stod på sin spets i sista heatet krävdes två poäng för att säkra guldet för Västervik. Då fick superstjärnan Fredrik Lindgren stopp – och Smederna hade god chans på en femetta. Gleb Chugunov ledde heatet före Michael Jepsen Jensen – men dansken tappade kontrollen på cykeln och då klev Mads Hansen fram och säkrade den andraplats som betydde guld för Västervik.

Dramatiken har knappast aldrig varit på högre nivå än på Hejla Arena ikväll och de nästan 8 000 i publiken har nog inte mycket kvar av sina naglar.

Skapade otrolig nerv med fyra heat kvar

Efter en femetta i tionde heatet hade ju Västervik matchen i en liten ask. Då var ställningen 35-31 och totalt ledde Västervik med åtta poäng. Men Smederna gjorde match av det genom en femetta i heat 12.

Både heat 13 och heat 14 slutade 3-3 där Smederna hade ett fall i heat 14. Inför sista behövde Smederna ytterligare en femetta – men Mads Hansen lyckades alltså knipa guldpoängen för hemmalaget.

Vår reporter Ossian Mathiasson är på plats på Hejla Arena och fångar guldstämningen.

Mycket mer från festen kommer senare. Vår liverapportering kan du läsa här.

Poängen i Västervik: Bartosz Smektala 10, Robert Lambert 10+3, Mads Hansen 9, Fredrik Lindgren 8+1, Jacob Thorssell 6, Anton Karlsson 1, Tom Brennan 0.