Styrelsen tog beslutet innan SM-guldet: "Behöver tänka framåt"

Lagledaren Morgan Andersson tvingas bort från Västervik speedway efter tio år i klubben och ett färskt SM-guld. Styrelsen tog beslutet redan innan sista SM-finalen. – Vi förstår att det kan verka konstigt, men Morgan har själv varit tydlig med att han inte är en långsiktig lösning och vi behöver tänka framåt, säger ordförande Niclas Wallander.

Morgan Andersson vann SM-guld med Västervik efter tio år i klubben. Det var också det sista han gjorde i föreningen. Trots ett år kvar på kontraktet har klubben nu valt att avsluta lagledarens uppdrag.

– Vi har frågat många gånger hur han ställer sig till framtiden och har fått svävande svar. I sluttampen har han kommunicerat att han är beredd att fullfölja kontraktet men att det är maxtiden. Då har vi i styrelsen behövt diskutera: Vad gör vi när Morgan slutar? Det är en liten bransch och finns inte så många duktiga ledare på marknaden och som klubb behöver vi bygga för framtiden, förklarar ordföranden Niclas Wallander och fortsätter:

– Alternativet hade varit att låta året gå. När Morgan sen lämnar kanske vi inte hade haft ett bra alternativ och då tror jag att folk blivit ännu mer besvikna.

"Han har gjort det fantastiskt"

Styrelsen för Västervik speedway tog beslutet redan innan den sista SM-finalen.

– Vi hade bestämt oss för att göra det här oavsett om det blev guld eller inte. Det har inte varit ett lätt beslut utan varit ångestladdat för hela styrelsen. Morgan har varit här i tio år och gjort det fantastiskt precis som hela organisationen. Vi känner att vi har allt på plats för att kunna fortsätta vara en klubb i framkant och har därför behövt blicka framåt vad som är bäst för oss. Nu känner vi att pusselbitarna fallit på plats och har därför valt att agera.

Hur reagerade Morgan Andersson?

– Lugnt. När vi pratade i måndags sa han själv att han förstod att han inte längre är någon långsiktig lösning i klubben och att han har förstått att beskedet skulle kunna komma. Sen är det klart att jag förstår att han samtidigt blev besviken, det vore konstigt annars.

Teurnberg ryktas vara klar

Det var Västerviks-Tidningen som avslöjade nyheten under gårdagen, men klubben valde att inte kommunicera något förrän idag.

– Det är för att Morgan bad oss. Så här i efterhand var det kanske dumt med tanke på att det snabbt läckte ut men vi ville hålla löftet som vi hade gett till honom.

Uppgifter har cirkulerat om att Mikael Teurnberg redan ska vara klar som ersättare för Morgan Andersson.

– Vi förstår att spekulationerna kommer. Han har deklarerat att han är tillgänglig för nya uppdrag men vi kommer inte att kommentera de uppgifterna idag utan återkommer imorgon, säger Niclas Wallander.