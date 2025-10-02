SKRÄLLEN: TEURNBERG TAR ÖVER VÄSTERVIK

Guldmakaren Morgan Andersson har fått sparken från Västervik Speedway. Nu kommer klubben med en skrällvärvning. Mikael Teurnberg tar över rollen som lagledare och sportchef i Västervik Speedway.

Svenska mästarna Västervik Speedway avslutade avtalet med lagledaren Morgan Andersson på onsdagen. Nu meddelar klubben att det står klart att Mikael Teurnberg tar över rollen som lagledare och sportchef i Västervik Speedway efter ett intensivt styrelsearbete.

Dackarnas tidigare guldlagledare som ledde Rospiggarna under den gångna säsongen börjar jobba i Västervik direkt. Kontraktet är skrivet över kommande två säsonger.

"Det känns jättebra att komma till en så framgångsrik och välskött klubb som Västervik. Jag känner många människor i föreningen sedan tidigare i och med att jag varit i branschen under många år. Jag har en jättebra känsla och ser verkligen fram emot det här. Även om den här processen har gått snabbt så känner jag mig redo och jag kan knappt vänta på att få dra igång", säger Mikael Teurnberg i ett pressmeddelande.

58-åringen från Hallstavik hade inledningsvis en lång och framgångsrik karriär som förare. Efter att ha lagt släpskon på hyllan arbetade han bland annat med Andreas Jonsson i GP-serien under ett antal säsonger. Därefter tog han över som lagledare i Rospiggarna, där han 2016 ledde laget till SM-guld. Efter att ha arbetat som TV-expert under ett antal säsonger tog Teurnberg 2020 över Dackarna - där det blev två SM-guld och ett SM-silver på fyra år.

"Självklara förstahandsvalet"

I Västervik Speedway kommer Teurnberg, utöver rollen som sportsligt ansvarig, även att vara en viktig del av klubbens marknadsarbete.

"Marknadsbiten är något jag arbetat mycket med tidigare och ser fram emot att få göra även här. Det ska bli väldigt spännande att få träffa partners, både befintliga men även att börja skapa nya kontakter. Jag kommer att vara verksam och ha boende i Västervik, jag känner att jag vill vara en del av klubben och den dagliga verksamheten till hundra procent. Så därför kommer jag att vara på plats i Västervik under hela säsongen", säger han.

Johan Engman kommer finnas vid Teurnbergs sida under årets säsong.

Västervik Speedway ordförande, Niclas Wallander, berättar mer om valet:

"När vi i styrelsen började diskutera den osäkerhet som fanns kring Morgans framtid och samtidigt såg över tänkbara ersättare, var Mikael det självklara förstahandsvalet. Morgan har gjort ett enastående arbete både på och utanför banan och varit med och tagit klubben dit vi är idag, och att ersätta honom är ingen enkel uppgift. Därför känns det väldigt tryggt att vi nu har kommit överens med Mikael, som dessutom kommer att ha Johan vid sin sida. Bägge två känner väl till verksamheten och arbetssättet, och vi ser fram emot att följa den fortsatta utvecklingen under deras ledarskap", säger Niclas Wallander.