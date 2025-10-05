Ingen svensk seger i lag-VM-finalen – Australien tog guldet

Fredrik Lindgren gjorde en stark insats i lag-VM-finalen och noterades för 21 av Sveriges 27 poäng, vilket räckte till en fjärdeplats. Foto: Bildbyrån

Sverige slutade fyra i lag-VM-finalen i speedway (Speedway of Nations). Australien bärgade guldet precis framför ögonen på hemmanationen i Polen i Torun.

Det svenska laget med Västerviksförarna Fredrik Lindgren och Jacob Thorssell tog sig lätt vidare till lag-VM-finalen från tisdagens semifinal i polska Torun. Sverige tappade endast två poäng på hela tävlingen och kvalificerade sig för lag-VM-finalen tillsammans med Australien, Polen, Danmark, Storbritannien, Lettland och Tjeckien.

Australien tog hem segern i grundtävlingen med 37 poäng. Tvåan Polen och trean Danmark på 35 respektive 34 poäng fick göra upp i ett sista chansen-heat om den sista finalplatsen. För Danmarks vidkommande blev Leon Madsens uteslutning kostsam då han körde omkull Patryk Dudek i första försöket. Polen säkrade med anledning av poängsystemet finalplatsen då det var en ensam dansk förare mot två polska förare och det hjälpte inte att Michael Jepsen Jensen vann sista chansen-heatet. Polen vann med 5–4 och ställdes mot Australien i finalen.

Australien vann finalheatet med 7–2, säkrade guldet och bokade en plats till nästa års lag-VM-final i Warszawa.

Sverige slutade fyra i finalen. Fredrik Lindgren plockade 21 av Sveriges 27 poäng och Jacob Thorssell noterades för 6+2.