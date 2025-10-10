KLART: GULDHJÄLTEN FÖRLÄNGER MED VÄSTERVIK

En av Västervik Speedways guldhjältar från den gångna säsongen, Jacob Thorssell, förlänger kontraktet med klubben. – Det var inte mycket att fundera över, säger Åtvidabergssonen.

Han har varit en av lagets ledande förare under flera säsonger – och nu står det klart att samarbetet fortsätter. Guldhjälten Jacob Thorssell har förlängt sitt avtal med SM-vinnaren Västervik Speedway över 2026.

– Det känns jättebra att förlänga med Västervik. Jag trivs väldigt bra i klubben och med allt runtomkring, så det var inte mycket att fundera över. Säsongen avslutades på bästa sätt med ett guld och nu ska vi göra allt vi kan för att försvara det, säger Thorssell i ett pressmeddelande på fredagen.

Stark säsong i ryggen

Under de senaste åren har 32-årige Jacob Thorssell vuxit ut till en av svensk speedways största profiler. Med både SM-guld och landslagsuppdrag bakom sig fortsatte han att leverera på hög nivå under den gångna säsongen.

I Västerviksvästen stod Thorssell för flera avgörande insatser, inte minst under slutspelet där han flera kvällar klev fram som en verklig matchvinnare.

Utöver detta körde Åtvidabergssonen hem ett individuellt SM-brons och avslutade säsongen med en stark insats i den svenska landslagsdressen under Speedway of Nations.

Återförenas med Teurnberg

Västerviks nye sportchef, Mikael Teurnberg, är förstås nöjd med att lagbyggets första pusselbit nu är på plats:

– Det ska bli väldigt roligt att få återförenas med Jacob. Jag värvade honom till Rospiggarna inför säsongen 2016 och då blev det ju ett SM-guld. Sedan hade vi tre säsonger ihop och därefter ytterligare två i Dackarna, så vi känner varandra väl. Jacob är en viktig pusselbit i lagbygget och har en väldigt hög kapacitet. Han kommer från en stark säsong och blir en betydelsefull kugge för oss även nästa år, säger Mikael Teurnberg i pressmeddelandet.

Jacob Thorssell får ingångssnittet 1,703 till säsongen 2026.