UPPGIFTER: Dackarna i kontakt med Morgan Andersson

Enligt uppgifter till vår tidning har Dackarna varit i kontakt med Morgan Andersson. Foto: Bildbyrån

Dackarna står utan lagledare efter att Rikard Kling lämnat. Enligt uppgifter till vår tidning har klubben varit i kontakt med Västerviks förre guldmakare Morgan Andersson. – Ingen har kontaktat mig, säger Andersson.

Morgan Andersson fick oväntat lämna Västervik Speedway efter att ha vunnit klubbens första guld på tjugo år. Nästan lika oväntat var beskedet att Rikard Kling lämnar Dackarna sedan parterna inte kommit överens om villkoren i kontraktet.

Nu står Dackarna utan lagledare och enligt uppgifter till vår tidning har klubben redan varit i kontakt med Morgan Andersson som har ett förflutet i Dackarna med SM-guld 2007 och totalt fem år som lagledare. Själv dementerar han uppgifterna.

– Ingen har kontaktat mig, säger Morgan Andersson.

Om de skulle höra av sig, hur skulle du ställa dig till att ta över Dackarna?

– Det är ingenting jag vill kommentera. Jag vet ingenting om min framtid.

Är du öppen för nya uppdrag?

– Jag ska fundera lite men har i övrigt inga kommentarer.

