KLART: MÄSTARNA VÄRVAR DACKARNAS DANSKE TROTJÄNARE

Under de senaste åren har Rasmus Jensen varit en av Dackarnas mest pålitliga poängplockare och tillika lagkapten. Nu står det klart att han lämnar Målilla-klubben för svenska mästarna Västervik Speedway.

Rasmus Jensen har etablerat sig som en av Danmarks främsta speedwayförare och varit en pålitlig poängplockare i Bauhausligan. Nu står det klart att 32-åringen blir Västervik Speedways andra nyförvärv inför säsongen 2026.

– Jag är riktigt glad över att bli en del av Västervik 2026. Jag ser fram emot nya utmaningar och säsongen på Hejla Arena, säger Jensen i ett pressmeddelande.

De senaste säsongerna har Jensen representerat Dackarna, där han som lagkapten bidragit med två SM-guld och ett SM-silver till Målillaklubben. Han har vid flera tillfällen visat att han håller hög internationell klass, med fina insatser i både Speedway Euro Championship och FIM Speedway Grand Prix.

"Väldigt bra snitt"

Under den gångna säsongen kämpade Jensen dock med en fotskada, vilket begränsade honom till elva Bauhausligamatcher, där han snittade 1,618 poäng per heat. Ett snitt som Västerviks sportchef, Mikael Teurnberg, ser som mycket lovande:

– Rasmus kommer in på ett väldigt bra snitt, så är det ju. Men jag känner honom väl sedan tidigare och vet vilken otrolig kapacitet han har. Han åker dessutom riktigt bra på Hejla Arena och kommer till oss väldigt revanschsugen. Han är en riktig fighter som aldrig ger upp på banan, och det känns fantastiskt att få in honom i truppen, säger Teurnberg i pressmeddelandet.

Rasmus Jensen får ingångssnittet 1,618 till säsongen 2026.