EGNA PRODUKTEN FORTSÄTTER I VÄSTERVIK: "SKA FÖRSVARA GULDET"

Västervik speedway bygger vidare en slagkraftig trupp. Anton Karlsson, som var med och körde hem det historiska SM-guldet, förlänger kontraktet över 2026. – Jag är väldigt glad över att fortsätta köra inför Sveriges bästa publik, säger han i ett pressmeddelande.

Jacob Thorssell, Mads Hansen, Rasmus Jensen, Victor Palovaara – och Anton Karlsson.

Gamlebysonen är senast i raden av klara byggstenar i Västervik Speedways trupp för 2026.

– Jag är väldigt glad över att fortsätta representera Västervik Speedway och köra inför Sveriges bästa publik. Det blir även min tionde säsong i representationslaget, vilket känns extra roligt. Förra året avslutades på bästa sätt och nu är det dags att

försvara guldet, säger han.

"Jättekul att han fortsätter"

Den gångna säsongen spolierades delvis av en nyckelbensskada vilket resulterade i ett snitt på 0,615 och Mikael Teurnberg är nöjd med förlängningen:

– Det är jättekul att Anton fortsätter i Västervik. Han är en lokal förare som jag hoppas ska kunna ta ytterligare steg i sin karriär. Anton och jag har haft bra diskussioner och jag tror på honom 2026, säger Teurnberg.

Anton Karlsson får ett ingångssnitt på 0,615 till säsongen 2026.