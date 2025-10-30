ÄNNU EN GULDHJÄLTE FÖRLÄNGER MED VÄSTERVIK

Västerviks Speedways nye lagledare Mikael Teurnberg ligger inte på latsidan efter SM-guldet. Nu meddelar klubben att ytterligare en guldhjälte i form av Tom Brennan stannar kvar.

Inför säsongen 2025 anslöt den talangfulle britten Tom Brennan till Västervik Speedway och han värvades efter flera imponerande prestationer under 2024. Efter en stark debutsäsong på svensk mark står det nu klart att han fortsätter i klubben även 2026.

"Jag är glad över att stanna kvar i Västervik. Jag trivdes fantastiskt bra i klubben under den gångna säsongen och kände mig som hemma. Klubben tog väl hand om mig och stödet från fansen var fantastiskt. Jag känner att miljön hjälper mig att utvecklas, och jag ser fram emot att jaga en andra raka titel tillsammans med klubben", säger Tom Brennan om förlängningen i ett pressmeddelande.

"Viktig pusselbit"

Britten var starkt bidragande till att Västervik körde hem ett efterlängtat SM-guldet. Han noterades för 18 matcher i Bauhausligan och stod för en imponerande snitthöjning till 1,521 poäng per heat. Han klev fram som lagets poängbäste förare i första finalmatchen borta mot Smederna och representerade för några veckor sedan Storbritannien i Speedway of Nations, en tävling där han sedan tidigare varit med och kört hem två guld till det brittiska landslaget.

Västervik Speedways sportchef Mikael Teurnberg om Brennans förlängning:

"Tom kommer att bli en viktig pusselbit i laget även nästa säsong. Han är ett riktigt spännande framtidsnamn som kan ta stora steg framåt. Tom har under året visat både i Sverige och i andra ligor vilken hög potential han besitter. Jag tror att han kan höja sitt snitt ordentligt och det blir verkligen en förare att hålla ögonen lite extra på", säger Mikael Teurnberg i ett pressmeddelande.

Tom Brennan får ingångssnittet 1,521 till säsongen 2026.