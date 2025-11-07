07 november 2025
Dackarna stärker truppen – han stannar i klubben

Dackarnas lagbygge inför nästa säsong växer. Foto: Arkivbild

Dackarna stärker truppen – han stannar i klubben

SPEEDWAY 07 november 2025 23.02

Dackarnas truppbygge växer. Ikväll presenterades ukrainska löftet Nazar Parnitskyi.

Den unge föraren tillhörde Dackarna ifjol, men missade en hel del matcher av olika anledningar. Nu står det klart att det blir en ny säsong och Parnitskyi kliver in med snittet 1,649. 

Parnitskyi spås en lysande framtid och blev juniorvärldsmästare i somras. 

– Vi är mycket nöjda över förlängningen med 2025 års juniorvärldsmästare. Nazar är en förare av klass och är fantastisk att ha i laget, kommenterar Dackarnas sportgrupp till hemsidan. 

Nazar Parnitskyi säger såhär om dealen: 

– Jag är väldigt glad över att stanna i Dackarna i ytterligare en säsong och ser fram emot att träffa fansen i Målilla igen. 

Dackarnas trupp just nu:

Artem Laguta, 2,320

Timo Lahti, 1,657

Nazar Parnitskyi, 1,649

Tomas H Jonasson, 1,115

Jakob Karlsson

jakob.karlsson@dagensvimmerby.se

073 501 41 26

Tabellservice

