STJÄRNAN STANNAR HOS REGERANDE MÄSTAREN

Britten Robert Lambert stannar i Västervik nästa säsong.
Foto: Bildbyrån
Det nya kontraktet gäller över 2026.
– Jag är verkligen glad över att vara tillbaka i laget och att få möta alla fantastiska Västerviksfans igen. Förra säsongen var upp och ner för mig, men att avsluta med ett guld i Västervik efter 20 års väntan var något helt speciellt. Det var en stor bedrift, och jag ser fram emot att få vara med och försvara titeln. Nu börjar det hårda arbetet med försäsongsträningen och förberedelserna inför 2026, och jag längtar redan efter att säsongen ska dra igång och att få se alla igen i maj, säger Robert Lambert.
Lambert har hunnit bli 27 år gammal och är en av världens främsta. Han tog VM-silver 2024 och snittade 2,182 på sina 20 matcher i Västervik i år. Han var också lagkapten i laget.
– Det känns givetvis väldigt bra att få in Robert Lambert i laget – han är en förare som de flesta klubbar vill ha. Det blir dessutom en återförening, eftersom jag hade honom i Rospiggarna redan 2018, då han var i början av sin karriär men redan visade vilken fantastisk förare han var. Jag har bara gott att säga om Robert, både som person och som förare. Han behärskar alla typer av banor och underlag, är en riktig kämpe och vill verkligen köra. Jag har sagt i flera år att han är en framtida världsmästare, säger Mikael Teurnberg.
Västervik har en plats kvar att fylla i truppen.
Truppbygget 2026:
Robert Lambert – 2,182
Jacob Thorssell – 1,703
Mads Hansen – 1,625
Rasmus Jensen – 1,618
Tom Brennan – 1,521
Villads Nagel – 1,250
Victor Palovaara – 1,130
Anton Karlsson – 0,615
Noel Wahlquist – 0,500
Adam Carlsson – 0,500