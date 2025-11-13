13 november 2025
STJÄRNAN STANNAR HOS REGERANDE MÄSTAREN

Britten Robert Lambert stannar i Västervik nästa säsong. Foto: Bildbyrån

SPEEDWAY 13 november 2025 12.06

Västervik har fått klart med ytterligare en viktig påskrift inför nästa säsong. Robert Lambert stannar i laget. 

Det nya kontraktet gäller över 2026. 

– Jag är verkligen glad över att vara tillbaka i laget och att få möta alla fantastiska Västerviksfans igen. Förra säsongen var upp och ner för mig, men att avsluta med ett guld i Västervik efter 20 års väntan var något helt speciellt. Det var en stor bedrift, och jag ser fram emot att få vara med och försvara titeln. Nu börjar det hårda arbetet med försäsongsträningen och förberedelserna inför 2026, och jag längtar redan efter att säsongen ska dra igång och att få se alla igen i maj, säger Robert Lambert. 

 Lambert har hunnit bli 27 år gammal och är en av världens främsta. Han tog VM-silver 2024 och snittade 2,182 på sina 20 matcher i Västervik i år. Han var också lagkapten i laget. 

– Det känns givetvis väldigt bra att få in Robert Lambert i laget – han är en förare som de flesta klubbar vill ha. Det blir dessutom en återförening, eftersom jag hade honom i Rospiggarna redan 2018, då han var i början av sin karriär men redan visade vilken fantastisk förare han var. Jag har bara gott att säga om Robert, både som person och som förare. Han behärskar alla typer av banor och underlag, är en riktig kämpe och vill verkligen köra. Jag har sagt i flera år att han är en framtida världsmästare, säger Mikael Teurnberg.

Västervik har en plats kvar att fylla i truppen.  

Truppbygget 2026: 

Robert Lambert – 2,182 

Jacob Thorssell – 1,703 

Mads Hansen – 1,625 

Rasmus Jensen – 1,618 

Tom Brennan – 1,521 

Villads Nagel – 1,250 

Victor Palovaara – 1,130 

Anton Karlsson – 0,615 

Noel Wahlquist – 0,500 

Adam Carlsson – 0,500 

Jakob Karlsson

jakob.karlsson@dagensvimmerby.se

073 501 41 26

