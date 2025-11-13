STJÄRNAN STANNAR HOS REGERANDE MÄSTAREN

Det nya kontraktet gäller över 2026.

– Jag är verkligen glad över att vara tillbaka i laget och att få möta alla fantastiska Västerviksfans igen. Förra säsongen var upp och ner för mig, men att avsluta med ett guld i Västervik efter 20 års väntan var något helt speciellt. Det var en stor bedrift, och jag ser fram emot att få vara med och försvara titeln. Nu börjar det hårda arbetet med försäsongsträningen och förberedelserna inför 2026, och jag längtar redan efter att säsongen ska dra igång och att få se alla igen i maj, säger Robert Lambert.

Lambert har hunnit bli 27 år gammal och är en av världens främsta. Han tog VM-silver 2024 och snittade 2,182 på sina 20 matcher i Västervik i år. Han var också lagkapten i laget.

– Det känns givetvis väldigt bra att få in Robert Lambert i laget – han är en förare som de flesta klubbar vill ha. Det blir dessutom en återförening, eftersom jag hade honom i Rospiggarna redan 2018, då han var i början av sin karriär men redan visade vilken fantastisk förare han var. Jag har bara gott att säga om Robert, både som person och som förare. Han behärskar alla typer av banor och underlag, är en riktig kämpe och vill verkligen köra. Jag har sagt i flera år att han är en framtida världsmästare, säger Mikael Teurnberg.

Västervik har en plats kvar att fylla i truppen.

Truppbygget 2026:

Robert Lambert – 2,182

Jacob Thorssell – 1,703

Mads Hansen – 1,625

Rasmus Jensen – 1,618

Tom Brennan – 1,521

Villads Nagel – 1,250

Victor Palovaara – 1,130

Anton Karlsson – 0,615

Noel Wahlquist – 0,500

Adam Carlsson – 0,500