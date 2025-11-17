17 november 2025
Dackarna tappar förare till Smålandskonkurrent

Paweł Przedpelski kör inte vidare i Dackevästen. Foto: Arkivbild

SPEEDWAY 17 november 2025 12.30

Pawel Przedpelski blir inte kvar i Dackarna nästa säsong. Polske föraren har skrivit på för Lejonen. 

Det meddelar klubben på sin hemsida. 

"Pawel har efter två struliga säsonger i Sverige ett lågt snitt eller 1,350 per heat. Men han har en mycket högre kapacitet. Tidigare har han legat kring 1,750 i snitt per heat i Bauhausligan. I polska andraligan hade han förra året finfina 2,217 i snitt", skriver Lejonen. 

Lagledaren Anders Fröjd ger följande kommentar: 

– Jag är supernöjd med detta nyförvärv! Jag har bara fått lovord om denne förare från exempelvis Bartosz Zmarzlik. För Pawel är omgivningen viktig. Med rätt omgivning höjer han sig. Med de förare som ingår i Lejonens trupp tror jag att vi kan få ut maximalt av Pawels kapacitet. Jag räknar med att han kommer att höja sitt snitt rejält och konkurrera om platsen som årets snittraket!

