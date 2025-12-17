JVM-FEMMAN KLAR FÖR DACKARNA: "DET ÄR EN ÄRA"

William Drejer, ovan i mitten, är klar för Dackarna. Här vann han nordiska finalen i U19 som avgjordes i Målilla. Foto: Dackarna

Dackarna värvar vidare. JVM-femman och den danske talangen William Drejer är klar för klubben. – Vi är mycket nöjda och det ska bli kul att följa hans utveckling, kommenterar sportgruppen.

Dackarna fortsätter att fylla på truppen med talanger. Sedan tidigare finns juniorvärldsmästaren Nazar Parnitskyi och Jakub Krawczyuk i laget och nu har JVM-femman William Drejer skrivit på.

– Det är en ära för mig att få representera Dackarna. Jag är exalterad över de utmaningar som ligger framför mig och är engagerad i att ge mitt allra bästa för klubben och fansen, säger han till klubbens sociala medier.

Drejer blev tvåa i SGP2-tävlingen i Målilla i somras och vann Nordiska Mästerskapen 2024 på samma arena.

"Kommer vara en viktig tillgång"

Sportgruppen är nöjda med värvningen.

– Han har sedan tidigare visat att han trivs bra runt ovalen i Målilla. William kommer att vara en viktig tillgång under den kommande säsongen och det ska bli kul att följa hans utveckling på de svenska banorna.

Dackarna meddelar att ytterligare en förare med ett snitt över 1,249 ska in i truppen.