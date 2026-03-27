Andersson Skill slutar döma speedway: ”Ni har varit fantastiska”

Tidigare Dacke- och Västerviksföraren Stefan Andersson Skill slutar som speedwaydomare.
Det är i ett inlägg på sociala medier som den tidigare Dacke- och Västerviksföraren meddelar sitt beslut att sluta som domare.
”Jag har beslutat att sluta som speedway/Isracing domare. Jag vill tacka ALLA som på något sätt varit delaktiga i matcher jag dömt. Ni har varit fantastiska”, skriver han.
I övrigt vill Stefan inte kommentera beslutet eller vad som ligger bakom det.
”Jag har valt att inte kommentera det för någon media. Tack för att du förstår”, skriver han i ett meddelande på onsdagen.
Stefan Andersson Skill är sedan många år tillbaka bosatt i Motala. En av hans höjdpunkter under domarkarriären var då han fick döma SM-finalen mellan sina forna lag Dackarna och Västervik 2023.