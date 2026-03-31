SM-guld och urstarkt resultat – glada miner på WMSK:s årsmöte

Westerviks MSK:s ordförande Niclas Wallander kan glädjas åt både SM-guld och ett urstarkt ekonomiskt resultat för föreningen. Foto: Westerviks MSK/Bildbyrån

Westerviks Motorsportklubb upplever strålande tider. Inte nog med att Västervik Speedway körde hem SM-guldet i höstas, vid måndagskvällens årsmöte redovisades också ett urstarkt ekonomiskt resultat. – Vi är glada, stolta och tacksamma, säger ordföranden Niclas Wallander.

2025 var året då Västervik Speedway återigen, efter 20 långa års väntan, fick lyfta SM-bucklan. Efter två dramatiska finalmatcher mot Eskilstuna Smederna vann till slut Västervik totalt med 85-83.

Under måndagskvällen höll Westerviks MSK årsmöte på Stadshotellet, och självklart präglade SM-guldet även det formella mötet.

– Det är klart att vi har med oss det, nämnde det och är stolta över det. Annars var det ett ganska klassiskt och lugnt årsmöte. Förhandlingarna tog ungefär 30 minuter och var helt utan tvister och motioner, berättar ordförande Niclas Wallander, som efter att han hade öppnat mötet lämnade över klubban till mötesordföranden Harald Hjalmarsson.

Sju miljoner i eget kapital

Det var en ytterst positiv bild som de 70-tal medlemmarna som slöt upp fick presenterad för sig – både verksamhetsmässigt och ekonomiskt.

Roland Gustafsson föredrog årsbokslutet, och det är imponerande siffror som klubben och dess bolag visar upp. Tillsammans ökade man omsättningen med över tre miljoner kronor jämfört med 2024, och landade 2025 på omkring 13,5 miljoner kronor. Resultatet för koncernen slutade på plus 860 000 kronor, varav aktiebolaget stod för närmare 100 000 kronor och föreningen för drygt 750 000 kronor.

WMSK:s egna kapital är nu uppe i drygt sju miljoner kronor.

”Glada, stolta och tacksamma”

– Det är klart att det är härligt med en sådan omsättningsökning, och framför allt att vi får med oss resultatet när vi satsar som vi gjorde 2025, säger Niclas Wallander.

– Vi är glada, stolta och tacksamma för allt hårt jobb som så många människor lägger ned i föreningen. Men framför allt är vi ödmjuka för att det kan gå fort åt andra hållet eftersom vi håller på med en väderberoende utomhussport. Vi har en bra kassa och det är en väldig trygghet om det dåliga året kommer, men bara för att ekonomin är god så ändrar vi inte i vår budget – som vanligt är vi försiktiga och budgeten för kommande säsong inkluderar endast seriematcherna – inga finalmatcher, säger Wallander.

Vill försvara SM-guldet

Men det är ju som sagt i budgeten. Sportsligt siktar man självklart både på slutspel och försvarad SM-titel.

– Absolut, det är vårt uttalade mål. Sedan är det lättare att säga det än att fixa det, men vi ska göra allt vi kan. När vi visar sådana här resultat och har möjligheten så kommer vi så klart fortsätta att lägga resurser på att ta nästa steg med arenan och att utveckla verksamheten.

– Vi jobbar aktivt för att hitta andra evenemang att fylla arenan med. Det kan exempelvis handla om att arrangera en oktoberfest, att köra superenduro efter speedwaysäsongen eller att arrangera en större speedwaytävling här. Vi får se vad det blir, men vi har alla möjligheter.

Vad känner du mest tillfredsställelse över i dag?

– Det är nog faktiskt att vi har vunnit Bauhausligans publikliga tre år i rad och den stora ökning vi gjorde i år. Det är så otroligt roligt. Vi är enormt tacksamma och ödmjuka för stödet och för intresset. Det är det som gör det värt att lägga all tid på föreningen som vi gör.