OFFICIELLT: MORGAN ANDERSSON KLAR FÖR DACKARNA

Speedwayens sämst bevarade hemlighet är nu officiell. Dackarna meddelar på långfredagen att Morgan Andersson kliver in i rollen som lagledare i Målillaklubben 2026.

Har man som Dackesupporter känt oro och grubblat över vem som ska vara lagets lagledare 2026 har det varit helt i onödan.

Morgan Andersson, starkt förknippad med ärkerivalen Västervik som han förde till SM-guld i höstas, har varit klar för lagledarrollen i flera månaders tid och suttit av sitt kontrakt med Västervik innan Dackarna har haft möjlighet att presentera honom.

Morgan Andersson fick under både oväntade och uppmärksammade former lämna Västervik efter SM-guldet då klubben valde en annan väg och plockade in Dackarnas tidigare guldlagledare Mikael Teurnberg. Spekulationerna om Dackarna kom igång på en gång och vår tidning hade redan i oktober uppgifter om att Morgan Andersson skulle bli ny lagledare i Dackarna.

Han påstod sig inte veta någonting om sin framtid, men Dackarna har mellan raderna varit tydliga med att man är färdiga med lagledarjakten under de senaste månaderna.

"Känner att jag har suget"

Klockan 12.00 på långfredagen bekräftade Dackarna det som har varit en av speedwayens sämst bevarade hemligheter någonsin.

"Jag har haft ett par förfrågningar och sa tidigt att jag kommer bestämma mig i början av april. Det har varit bra diskussioner med Dackarnas ledning. Jag har varit i Dackarna tidigare och känner att jag har suget", säger Morgan Andersson i ett pressmeddelande.

Den Västerviksbaserade lagledaren är tillbaka i Målillaklubben som han ledde säsongerna 2005-2009. 2007 var Morgan Andersson med och förde Dackarna till SM-guld.

"Det viktigaste är att vi bjuder på bra racing och får publiken att hitta tillbaka till arenan", säger Morgan Andersson.

Ekonomi och underhållning är två vitktiga aspekter inom speedwaysporten, enligt Morgan Andersson.

"Vi har inte den vassaste truppen på papperet, men vi ska göra det absolut bästa vi kan, med det vi har. Under mina tio år i Västervik var mitt motto att ekonomin och underhållningen är det viktigaste. Under åren i Västervik gjorde vi plusresultat vartenda år och det måste vara målsättningen i Dackarna också. Det är också en del i mitt huvuduppdrag, att inte köra med ett starkare lag än vad vi har råd med. Utöver det är det viktigt att vi bjuder på bra racing och får publiken att hitta tillbaka till arenan".

Morgan Andersson är nöjd med truppen han förfogar över.

"Det är en bra blandning av rutinerade förare och samtidigt många unga och lovande. På papperet finns det ett antal lag som är starkare, men det är på banan det ska avgöras. Vi ska få ut max av det laget vi har. Det blir en härlig utmaning".