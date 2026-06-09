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LIVE: Måstematchen igång igen – följ den med oss

Avon van Dyck ska sitta på speedwaycykeln i kväll mot Piraterna. Foto: Simon Henriksson

LIVE: Måstematchen igång igen – följ den med oss

SPEEDWAY 09 juni 2026 20.30

I kväll väntar en oerhört viktig match för Dackarna hemma på Skrotfrag Arena när nollpoängaren Piraterna gästar. 

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Just Piraterna har tagit noll poäng på sina första fem matcher och på bortaplan har man inte någon gång varit särskilt nära. Senast blev det förlust med 59-31 mot Indianerna.

Dackarna har fått med sig två poäng från sina fyra matcher, men har varit betydligt bättre med i samtliga matcher är motståndarna från Motala. 

I Dackarna gör den tidigare polske publikfavoriten Patryk Dudek säsongsdebut. Vi liverapporterar matchen och här nedan kan ni följa vår kommentering av den. 

Dackarnas startsjua:

1) Patryk Dudek

2) Timo Lahti

3) Andreas Lyager

4) Tomas H Jonasson

5) Jakub Krawczyk

6) Chris Holder

7) Avon van Dyck

Piraternas startsjua:

1) Ben Cook

2) Jonas Seifert-Salk

3) Oskar Paluch

4) Daniil Kolodinski

5) Vaclav Milik

6) Erik Persson

7) Jonathan Ejnermark

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Simon Henriksson

simon.henriksson@dagensvimmerby.se

076 815 45 71

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