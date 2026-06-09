LIVE: Måstematchen igång igen – följ den med oss

Avon van Dyck ska sitta på speedwaycykeln i kväll mot Piraterna.
Foto: Simon Henriksson
Just Piraterna har tagit noll poäng på sina första fem matcher och på bortaplan har man inte någon gång varit särskilt nära. Senast blev det förlust med 59-31 mot Indianerna.
Dackarna har fått med sig två poäng från sina fyra matcher, men har varit betydligt bättre med i samtliga matcher är motståndarna från Motala.
I Dackarna gör den tidigare polske publikfavoriten Patryk Dudek säsongsdebut. Vi liverapporterar matchen och här nedan kan ni följa vår kommentering av den.
Dackarnas startsjua:
1) Patryk Dudek
2) Timo Lahti
3) Andreas Lyager
4) Tomas H Jonasson
5) Jakub Krawczyk
6) Chris Holder
7) Avon van Dyck
Piraternas startsjua:
1) Ben Cook
2) Jonas Seifert-Salk
3) Oskar Paluch
4) Daniil Kolodinski
5) Vaclav Milik
6) Erik Persson
7) Jonathan Ejnermark