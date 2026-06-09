LIVE: Måstematchen igång igen – följ den med oss

I kväll väntar en oerhört viktig match för Dackarna hemma på Skrotfrag Arena när nollpoängaren Piraterna gästar.

Just Piraterna har tagit noll poäng på sina första fem matcher och på bortaplan har man inte någon gång varit särskilt nära. Senast blev det förlust med 59-31 mot Indianerna.

Dackarna har fått med sig två poäng från sina fyra matcher, men har varit betydligt bättre med i samtliga matcher är motståndarna från Motala.

I Dackarna gör den tidigare polske publikfavoriten Patryk Dudek säsongsdebut. Vi liverapporterar matchen och här nedan kan ni följa vår kommentering av den.

Dackarnas startsjua:

1) Patryk Dudek

2) Timo Lahti

3) Andreas Lyager

4) Tomas H Jonasson

5) Jakub Krawczyk

6) Chris Holder

7) Avon van Dyck

Piraternas startsjua:

1) Ben Cook

2) Jonas Seifert-Salk

3) Oskar Paluch

4) Daniil Kolodinski

5) Vaclav Milik

6) Erik Persson

7) Jonathan Ejnermark