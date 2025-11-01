01 november 2025
  • Lista: Här är samtliga pristagare i Sandströms Cup

    Alex Skoglund och Axel Gustafsson möttes i finalen i herrklassen, medan Nora Skagervik och Cornelia Hvass gjorde upp i flickor 14. Foto: Privat

    Gustav Lindblad, Oskarshamns TK och Viggo Cmoczek, Vimmerby TK i pojkar 12A och Ellen Svensson Ragneteg, Oskarshamns TK, som vann flickor 12.

    Teo Svensson, Enköpings TK vann P14A. Lukas Andersson, Karlskrona TK och Harry Fransson, Växjö TS, möttes i finalen i P14B.

    Jonathan Arrbrant Lindström, Westerviks TK och Sigge Carlsson, Kungälvs TK möttes i finalen i P12B. Collin Carlberg, Karlskrona TK vann P16B och kom tvåa i P14A.

Lista: Här är samtliga pristagare i Sandströms Cup

TENNIS 01 november 2025 09.00

Det var spelglädje och god stämning när VTK arrangerade Sandströms Cup. Över 60 deltagare ställde upp i olika klasser från juniorer till seniorer och publiken bjöds på flera välspelade matcher. Här har vi listat samtliga pristagare från helgerna.

I herrklassen blev det final mellan hemmaspelaren Axel Gutafsson och Alex Skoglund och den förstnämnda, som höll en hög och jämn nivå genom hela turneringen, lyckades ta hem segern. Sponsorn Sandströms bidrog med fina priser till deltagarna och efteråt hyllades inramningen.
– Det är fantastiskt att se så många glada spelare på banorna. Sandströms Cup har blivit en riktig tradition för oss, säger Mattias Karlsson som är ordförande i Vimmerby Tennisklub i ett pressmeddelande.

Klubben ser tillbaka på ett starkt evenemang och blickar redan fram emot nästa års upplaga.

Fakta

Resultat Sandströms Cup

Herrsingel
1:a Axel Gustavsson Vimmerby TK
2:a Alex Skoglund Kalmar TK

PS12A
1:a Gustav Lindblad Oskarshamns TK
2:a Viggo Cmoczek Vimmerby TK

PS12B
1:a Jonathan Arrbrant Lindström Westerviks TK
2:a Sigge Carlsson Kungälvs TK

FS12
1:a Ellen Svensson Ragneteg Oskarshamns TK
2:a Emilia Nilsson Kalmar TK

PS16 A
1:a Max Hammar Näsbyparks TK
2: Sigge Hammar Åkerbergas TK
3:a Nils Filipsson Örebro TK

PS16B
1:a Collin Carlberg Karlskorna TK
2:a Lukas Andersson Karlskrona TK

FS14
1:a Nora Skagervik Norrköpings TK
2:a Cornelia Hvass Ekerö TK

PS14A
1:a Teo Svensson Enköpings TK
2:a Collin Carlberg Karlskorna TK

PS14B
1:a Lukas Andersson Karlskrona TK
2:a Harry Fransson Växjö TS

Rickard Johnston

rickard.johnston@dagensvimmerby.se

076 616 56 14

