Lista: Här är samtliga pristagare i Sandströms Cup

Resultat Sandströms Cup
Herrsingel
1:a Axel Gustavsson Vimmerby TK
2:a Alex Skoglund Kalmar TK
PS12A
1:a Gustav Lindblad Oskarshamns TK
2:a Viggo Cmoczek Vimmerby TK
PS12B
1:a Jonathan Arrbrant Lindström Westerviks TK
2:a Sigge Carlsson Kungälvs TK
FS12
1:a Ellen Svensson Ragneteg Oskarshamns TK
2:a Emilia Nilsson Kalmar TK
PS16 A
1:a Max Hammar Näsbyparks TK
2: Sigge Hammar Åkerbergas TK
3:a Nils Filipsson Örebro TK
PS16B
1:a Collin Carlberg Karlskorna TK
2:a Lukas Andersson Karlskrona TK
FS14
1:a Nora Skagervik Norrköpings TK
2:a Cornelia Hvass Ekerö TK
PS14A
1:a Teo Svensson Enköpings TK
2:a Collin Carlberg Karlskorna TK
PS14B
1:a Lukas Andersson Karlskrona TK
2:a Harry Fransson Växjö TS