Lista: Här är samtliga pristagare i Sandströms Cup

Jonathan Arrbrant Lindström, Westerviks TK och Sigge Carlsson, Kungälvs TK möttes i finalen i P12B. Collin Carlberg, Karlskrona TK vann P16B och kom tvåa i P14A.

Alex Skoglund och Axel Gustafsson möttes i finalen i herrklassen, medan Nora Skagervik och Cornelia Hvass gjorde upp i flickor 14. Foto: Privat

Det var spelglädje och god stämning när VTK arrangerade Sandströms Cup. Över 60 deltagare ställde upp i olika klasser från juniorer till seniorer och publiken bjöds på flera välspelade matcher. Här har vi listat samtliga pristagare från helgerna.

I herrklassen blev det final mellan hemmaspelaren Axel Gutafsson och Alex Skoglund och den förstnämnda, som höll en hög och jämn nivå genom hela turneringen, lyckades ta hem segern. Sponsorn Sandströms bidrog med fina priser till deltagarna och efteråt hyllades inramningen.

– Det är fantastiskt att se så många glada spelare på banorna. Sandströms Cup har blivit en riktig tradition för oss, säger Mattias Karlsson som är ordförande i Vimmerby Tennisklub i ett pressmeddelande.

Klubben ser tillbaka på ett starkt evenemang och blickar redan fram emot nästa års upplaga.