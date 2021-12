Äger du en elbil, eller funderar på investera i en, bör du också installera en elbilsladdare hemma. Varför bör man installera en elbilsladdare hemma, och vad är fördelarna? Just det går vi igenom i denna artikeln. Här kommer 5 anledningar till att installera en elbilsladdare hemma!

1. Ladda hemma när du vill

Detta är förmodligen den främsta anledningen, i alla fall för många. Det vill säga att kunna ladda hemma när du vill. Genom att installera en laddbox hemma slipper du ta dig till en publik laddstation när det är dags att ladda elbilen. Det krävs därmed inte lika mycket planering och du slipper också avsätta tid till att ta dig till en publik laddstation.

De allra flesta väljer att ladda sin elbil under natten. Då använder du förmodligen ändå inte bilen och på så sätt vaknar du upp med en fulladdad bil varje morgon. Visst låter det smidigt?

2. Ladda med högre effekt - det vill säga snabbare

Med en laddbox installerad hemma blir det enklare att utnyttja fordonets fulla laddkapacitet. Väljer du att ladda med kabeln som medföljer och laddar i det vanliga eluttaget begränsas oftast laddningen till 10A (ampere), det vill säga 2,3 kW (kilowatt).

Laddar du istället via en laddstolpe för elbilar, ämnad för att ladda just elbilar säkert och snabbt, kan du ladda med högre effekt och därmed går det snabbare att ladda.

3. Ladda säkert

Det är möjligt att ladda via det vanliga eluttaget men det rekommenderas inte. I förra punkten tog vi upp att det går långsammare att ladda via eluttaget jämfört med via en laddbox, men det finns fler anledningar till att du bör framför eluttaget.

Vägguttag är inte utformade för att tåga hög belastning under lång tid. Det kan leda till överhettning och till och med risk för brand.

Vägguttag har ingen trogen säkring.

Laddning i vanligt uttag kan ge ett slitage mellan kabeln och kontakten.

4. Kan höja bostadsvärdet

Utvecklingen tyder på att antalet elbilar kommer öka allt mer. Genom att investera i en elbilsladdare hemma investerar du därmed både i dig själv men också i framtiden. Med största sannolikhet ökar värdet på din bostad genom att du har en laddbox installerad.

5. Enkelt och prisvärt att installera

Att installera en elbilsladdare hemma är både enkelt och prisvärt. I och med det stora intresset av elbilar och laddboxar finns det en mängd aktörer på marknaden som erbjuder riktigt bra lösningar.

Många av dem erbjuder en full-service lösning där allt ingår. Det vill säga både laddbox, den elektriska installationen (som behöver utföras av en behörig elektriker) och montering.

Det finns dessutom ett avdrag du kan nyttja när du installerar en elbilsladdare i hemmamiljö. Avdraget kallas “Grön Teknik” och är närmare bestämt en skattereduktion av Skatteverket som ger dig 50 % avdrag på arbets- och materialkostnaderna när du installerar en laddbox hemma.

Det finns vissa krav du behöver uppfylla för att bli beviljad avdraget. Dessa krav handlar både om dig som person men det finns också vissa krav på laddboxen. Det är därför bra att du innan du investerar i en laddbox kontrollerar att du kan få avdraget. Det gör din investering mer prisvärd.

Vanliga frågor

Vart kan jag hitta kraven för avdraget för Grön Teknik?

Skattereduktionen kommer från Skatteverket. Därmed kan du hitta kraven för att bli beviljad avdraget på Skatteverkets hemsida.

Kan jag inte ladda via eluttaget?

Det är inte rekommenderat att ladda din elbil via det vanliga eluttaget. Du bör ladda antingen via en laddbox hemma (det smidigaste alternativet) eller via en publik laddstation.

Vilken laddbox passar min elbil?

På vår sajt kan du jämföra olika elbilsladdare och hitta den som passar just dig och din elbil. Utöver att laddboxen ska passa din elbil bör du också fundera över vad du vill att din laddbox ska leverera, kanske utseende är viktigt för dig eller smarta funktioner.

Artikeln är en annons i samarbete med laddningsbox.se.