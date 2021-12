DEBATT: SVT skapar soffpotatisar

Den 28 december skulle jag göra min vardagliga gympa till Sofia klockan 10, en tidpunkt som plötsligt ändrades från 9.10, men nej, dagens avsnitt hade fått styrka på foten för Vinterstudion. Vinterstudion sänder under den ljusa tiden på dagen, då vi alla som har möjlighet borde vara ute och ta in den lilla mängd ljus som ändå bjuds. Varför är det så heligt så att det inte hade gått att senarelägga starten med åtminstone 20 minuter, om det ens skall få ta så mycket sändningstid i anspråk, för det går väl lika bra för den som är intresserad att titta via en app.

Javisst, det går att se morgongympa med Sofia på SVT Play, men då förutsätter det att man har kunskap, digitala verktyg och surfmängd och gäller det för den grupp som denna morgongympa i huvudsak lockar och vänder sig till, den äldre delen av befolkningen som kanske behöver programmet mest?

På nyheterna i morse redogjordes det för en studie som visade på värdet av att äldre ägnar sig åt hushållsgöromål för att hålla kroppen igång och en sådan enkel sak som dammsugning hade en stor positiv påverkan, vilket visar på den stora betydelsen av att man rör på sig.

Morgongympan med Sofia har fått ett enormt gensvar och förmodligen mest från gruppen äldre, även om gympan passar alla åldersgrupper, och varför skall gruppen äldre då behöva stå tillbaka och hitta andra vägar för att få inspiration till den viktiga rörelsen bara för att gruppen soffpotatisar skall få sitt lysmäte på ett enkelt sätt?

Venskögle den 28 december 2021