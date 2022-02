DEBATT: Dags att försöka öppna upp för påstigning i Gullringen!

Just nu behandlas den regionala transportplanen för Kalmar län. När man där tar del av vad som förväntas hända under kommande tio år förstår man att den utlovade pendeltågstrafiken på Stångådalsbanan ligger långt fram i tiden. Därför vill jag öppna upp för samtal om vi i väntan på det optimala kan få förbättringar under tiden.