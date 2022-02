DEBATT: Stoppa överimplementeringen och rädda svenskt skogsbruk!

Förändringen innebär bland annat att skogsägare är skyldig att visa hänsyn till alla fågelarter på individnivå eftersom de är fridlysta enligt artskyddsförordningen samt ta hänsyn en rad andra fridlysta växter och djur. Nu agerar Centerpartiet i riksdagen mot dessa dumheter!

Det krävs ingen raketforskning för att räkna ut att detta kommer att få stora negativa konsekvenser för svenskt skogsbruk där det i princip innebära att det blir omöjligt för skogsägare att bruka sin skog, något som Centerpartiet varnat för under en längre period. Detta är också ytterligare ett bevis hur Sveriges regering och deras myndigheter ständigt överimplementerar den förordningar som kommer från EU.

*

I ett avgörande från EU-domstolen konstateras att det svenska regelverket för skyddet av fåglar är strängare än vad EU-kräver, men också att det är tillåtet om Sverige väljer att ha det så. Därmed är det den svenska lagstiftningen som nu behöver ändras och regeringen kan inte fortsätta att gömma sig bakom EU. Centerpartiet anser att Sverige ska lägga sig på den miniminivå som EU-kräver, vilket ändå ger ett långtgående skydd.

Det är nu helt avgörande för svenskt skogsbruks framtid att regeringen nu agerar snabbt och vidtar åtgärder. Regeringen måste snabbt göra snabbt göra ändringar i artskyddsförordningen och genomföra den delen i artskyddsutredningens förslag som innebär att de två EU-direktiven implementeras genom olika paragrafer, det vill säga att man ska skilja mellan sällsynta arter och alla vilda fåglar. Centerpartiet anser också att regeringen måste vidta åtgärder så att egendomsskyddet säkerställs, det vill säga att ersättning ska utgå när pågående markanvändning avsevärt försvåras av artskyddsskäl.

*

För att sätta press på regeringen och att få dem att skyndsamt agera så lämnade Centerpartiet den 17/2 2022 in ett utskottsinitiativ i Riksdagens miljö- och jordbruksutskott där vi föreslår att riksdagens ska ge ett tillkännagivande till regeringen att ändra lagen och instruktionerna till Skogsstyrelsen så att denna överimplementering av EU-direktiven snabbt får ett slut.

Vi hoppas att Centerpartiet får stöd i detta från övriga oppositionspartier och att dessa visar att de inte bara pratar om vikten av svensk landsbygd och svenskt skogsbruk utan att de också agerar för att få till en förändring.

Stihna Johansson Evertsson (C), Högsby

Riksdagskandidat



Lars Sandberg (C), Vimmerby

Riksdagskandidat



Karin Helmersson (C), Nybro

Regionråd

Anders Johansson (C), Mönsterås

Kommunstyrelsens ordförande

Anders Åkesson (C), Kalmar

Riksdagsledamot