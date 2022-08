DEBATT: För oss går svenska pensionärers intressen före

Vi menar i stället att alla, inga undantagna, som arbetat och slitit under ett helt yrkesliv förtjänar en förstärkt pension. Inget land med värdighet värderar sina äldres livslånga insatser utifrån någon annan premiss. Vi har ett moraliskt ansvar att bygga trygghet åt de som byggde landet. Det är just detta ansvar vi försökt förmedla till Socialdemokraterna år in och år ut. Vid varje givet tillfälle har vi tyvärr mötts av kalla handen.

Väl medvetna om Socialdemokraternas ovilja valde vi att gå fram med en modell som innebär en satsning på just alla pensionärer. Ingen ska exkluderas. Ingen ska osynliggöras. En satsning på närmare 15 miljarder konor. Ett förslag som ställdes mot Socialdemokraternas, där man istället valde att spara in fem miljarder kronor genom att utesluta en miljon pensionärer. Det är direkt skamlöst.

Vi har prioriteringsordningen klar. För oss går svenska pensionärers intressen före dyra satsningar utomlands. Socialdemokraterna har valt motsatt väg. Det är ett svek mot svenska pensionärer som Sverigedemokraterna aldrig kommer att acceptera.

Mattias Bäckström Johansson (SD)

Riksdagsledamot