REPLIK: Oerhört populistiskt utspel, Andersson

Givetvis handlar all politik om att prioritera men denna uppställning som Anders Andersson gång på gång envisas med är oerhört populistisk. Att ställa två kollektiva nyttor mot varandra, även om sjukvården givetvis är Socialdemokraternas främsta fråga i regionen, gynnar inte någon av dem. Kollektivtrafiken behövs för att hela vårt län ska kunna leva.

Under den här mandatperioden har kollektivtrafiken stått inför stora utmaningar. Trots pressat läge har vi socialdemokrater inte gjort några nedskärningar i kollektivtrafiken under pandemin. Vi har sett till att permanenta seniorkortet och infört seniorkort plus. Dessutom är busstrafiken och serviceresor är numera helt fossilfria.

Om Anders Andersson på allvar ville minska kollektivtrafikens kostnader till fördel för sjukvården borde han under de senaste fyra åren inkommit med seriöst genomförbara förslag på hur detta ska ske. I stället kommer utspel på utspel med kostnadsdrivande förslag samtidigt. Med sin debattartikel försöker Anders Andersson ha sin kaka och äta den också.

Under de senaste fyra åren går det inte att hitta ett enda seriöst genomförbart förslag från Anders Andersson som skulle spara resurser. Som bekant är det tomma tunnor som skramlar mest. Anders Andersson skramlar rejält.

Peter Wretlund (S)

Regionråd med ansvar för regional utveckling, kultur och kollektivtrafik