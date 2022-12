DEBATT: Låt barn vara barn på förskolan

Från mina ögon så är det den viktigaste platsen i livet för barnet, det är där dem ska lära sig grunden hur livet ser ut. De är pedagogerna som lär barnet hur man är en bra kompis, pedagogerna ska även ge barnet rätt utbildning för att lära sig hur livet ser ut.

Jag anser att förskolan är en plats där barnet ska leka fram kunskapen. Alla barn har rätt till en plats på förskolan, så låt förskolan bli den tryggaste och roligaste platsen att vara på.

Har man som pedagog lite fantasi så går det göra många roliga saker av en liten grej. Ex gå till skogen innefattar inte enbart en promenad dit och tillbaka till förskolan. Den kan innehålla så mycket mycket mer. I skogen har man all chans att träna upp barnens motorikträning, utforska vad som händer med kroppen, utforska skogen. Man kan ha med sig massor av material ut, man kan lära barnen skillnader på saker, matematik kan man få in väldigt lätt när man är i skogen. Även om barnen inte kan räkna så kan man leta efter material och räkna tillsammans. Det finns även toppenbra material på internet ex hitta så många pinnar som du har fingrar. Då behöver inte barnet kunna räkna utan kan peka på saker i skogen och jämföra med handen. I skogen får barnet dessutom frisk luft och mår bättre och orkar mer under dagen. De gäller att pedagogen är villig till att ta med sig arbetet ut.

Ta vara på dagen/dagarna. Spontana saker tycker barnen är roligt.

Behöver inte vara så uppstyrt

Enligt mig behöver inte förskolan vara så uppstyrd, barnet hinner att få sina år i en uppstyrd skola, där dem är tvungna att gå och sitta stilla. Så låt barn får vara barn under åren på förskolan. Min uppfattning är att har man roligt med barnen så lär de sig snabbare saker. Aktivera barnen på ett roligt och lärorikt sätt.

Låt barnen få vara med att vara delaktiga i förskolans innemiljö, låt dem få skapa saker med fantasin. Ett barn som är delaktig i miljön tycker det är roligare att göra saker. Barnet tycker det är roligt att komma tillbaks till förskolan, delaktigheten för med sig så mycket till barnet utveckling. Barnet lär sig genom att hjälpa till, barnet lär sig varför gemenskap är så otroligt viktigt. Genom delaktighet så lär sig barnet ta ansvar, reflektera och lyssna på sina kompisar.

De tre orden ska märkas

På de flesta förskolor/skolor är Ansvar, mod och fantasi viktiga värdeord. Min reflektion över dem tre orden är att de ska märkas att man strävar efter det. Det ska synas när man kommer in på en förskola vad den har för värdeord. Låt alla var delaktiga.

Värdegrund för ett barn är viktigt, de är pedagogerna som "skapar" grunden för barnens framtid. Alla ska tycka att förskolan är en fantastisk plats att vara på, den ska vara inbjudande. Låt förskolan flöda av barnens skapande. Med bra organisation och barnens skapande så blir de en härlig plats.

Låt barn får vara barn. Låt dem få röra på sig, leka och ha roligt samtidigt de lär sig nya saker. Ett glatt barn är ett härligt barn med glädje som vill lära sig.

Antingen gillar du det som jag skrivit eller så gör du inte det. Men låt denna fundersamma pedagog få ut vad jag tycker.

Fundersam pedagog