Debatt: Journalisterna gör inte sitt jobb

Därför är journalister och svensk media urusla på att granska och ifrågasätta energipolitiken men framför allt klimatalarmismen, den nya religionen som ingen tycks våga ifrågasätta inom etablissemanget, såväl samtliga mediekanaler som politiker. Enormt överdrivna påståenden För en granskande journalist borde nyhetsflödet av klimatartiklar vara rena mecka till att hitta felaktiga och enormt överdrivna påståenden. Inte minst ”klimatbrevet” som SVT skickar ut en gång i veckan med länkar till artiklar som SVT publicerat de senaste dagarna. Under varje artikel kan följande läsas. ”SVT:s nyheter ska stå för saklighet och opartiskhet. Det vi publicerar ska vara sant och relevant.” Min uppfattning är att SVT och public service inte lever upp till sina egna krav. Den journalistiska flockmentaliteten har gått så långt att man fullständigt förlorat kompassen och presenterar prognoser och klimatalarmistiska uttalanden som rena fakta, utan att ifrågasätta eller granska relevansen i dessa nyheter. Under de senaste decennierna har vi sett ett flertal exempel på denna förlamande åsiktskorridor och flockmentalitet. Raseringen av det svenska försvaret eller den invandringspolitik som bedrivits av både rödgröna regeringar som den borgerliga Fredrik Reinfeldt regeringen. Alla journalister tycks ha ställt sig på den så kallade politiskt korrekta sidan tillsammans med etablissemanget. Den journalistiska granskningen har varit beklämmande låg eller obefintlig. Istället har massmedia och inte minst public service ägnat sig åt att angripa och hänga ut de som vågat ifrågasätta utvecklingen och riksdagsbesluten. Nu har sanningens minut även kommit till den förda energipolitiken. Under galgen kommer nu etablissemanget göra på stället helt om och journalister och politiker kommer återigen säga att vi varit naiva som stängt ned fungerande kärnkraftverk, förutom de verklighetsfrånvända miljöpartisterna. Men var har de så kallade granskande journalisterna befunnit sig det senaste årtiondet när de styrande politikerna slaktat ett av världens bästa elförsörjningssystem med sin klimatomställning? Greta får sätta agendan Svaret är att klimatalarmismen och Gretarörelsen har fått sätta agendan, både hos politiker och i alla mediekanaler och framför allt inom public service, det vill säga SVT och SR. Faktagranskningen har varit minimal eller mer eller mindre obefintlig. Elproduktionen skulle vara förnyelsebar men inte fossilfri, något som uteslöt investeringar i kärnkraftsreaktorer. Idén att bygga ett elsystem bestående av vindkraft och solkraft som ersättning för planerbar elproduktion är inte bara bisarr, den är fullständigt verklighetsfrånvänd i ett elsystem där mängden producerad elenergi i varje sekund måste matcha förbrukningen, om inte elsystemet skall kollapsa. Det är en elementär kunskap som de flesta journalister borde vara medvetna om. Med vårt sammanbyggda elsystem med andra länder är risken stor att elsystemen kan falla som dominobrickor, område för område om något oförutsett inträffar. Det är inte frågan om, utan när det kommer inträffa. Det har inträffat i Australien 2016. Journalisterna bär ett stort ansvar för utvecklingen och den energikris som råder i landet idag, genom att man inte granskat och ifrågasatt politiska beslut, utan av ren bekvämlighet valt att följa mainstream och ansluta sig till åsiktskorridoren och flockmentaliteten. Den tredje statsmakten har ägnat sig åt agendajournalistik istället för att granska regering och riksdag, i synnerhet när de rödgröna suttit vid rodret, tack vare den vänsterslagsida som råder inom journalistkåren. Det har påverkat nedrustningen av försvaret, invandringspolitiken, energipolitiken och att klimatalarmismen nu styr hela samhället mot ett nytt sammanbrott. Är det inte dags att omvärdera även klimatpolitiken? Thoralf Alfsson Framtid Kalmar