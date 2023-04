DEBATT: Näringslivet kan leda oss ut ur krisen

Hälften av företagen i vårt land har fått sämre lönsamhet under de senaste sex månaderna, de flesta på grund av ökade kostnader. Tre av tio tror att det finns risk för att behöva varsla eller säga upp personal någon gång under det kommande halvåret. Detta visar en ny undersökning från Svenskt Näringsliv, som är gjord under mars månad. Sämst ser det ut inom handeln och besöksnäringen.