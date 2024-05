REPLIK: Vi vill sätta kompetens före PK-trams

Vad borde vara det avgörande kriteriet som styr när man anställer personal? För oss i Sverigedemokraterna är det självklart kompetensen. Men det tycker uppenbarligen inte regionmajoriteten S-V-C!

De vill hellre kvotera anställningar i Region Kalmar län baserat på hudfärg eller etnicitet, dolt under begreppet “mångfald”. Det framgick med all önskvärd tydlighet under debatten på senaste regionfullmäktige. Joachim Starck (C) återupprepar i en debattartikel sina argument från debatten, men han gör saken krångligare än vad den faktiskt är. Mångfald i form av kompetens är bra! Att lyssna på nya personer som kommer in i en organisation och ser den med färska ögon är bra. Det går att förstå med bara sunt förnuft, ingen forskning för skattemedel behövs för det. Mångfald är alltså utan tvekan viktigt, men det är så mycket mer än bara etnisk bakgrund.

Att reduceras till enbart sin etniska bakgrund när man anställs är en förolämpning mot personal som varje dag arbetar hårt för att ge våra patienter den bästa möjliga vården. Mångfaldsutbildning är ingen fixa till-utbildning! Grundläggande moraliska principer som att behandla andra så som man själv vill bli behandlad är en självklar del av allas vardag. Det är faktiskt nedvärderande och ännu ett slöseri med skattemedel att hävda att vår personal, som redan är utbildade i patientbemötande, skulle behöva en utbildning i hur man är en god människa.

Sverigedemokraterna litar på personalen i regionen. De som väljer att arbeta inom vården gör det för att de har ett stort hjärta och vill hjälpa andra. De förtjänar att bli hyllade, respekterade och skyddade, inte ständigt ifrågasatta av politiker med andra dunkla motiv.

Förutom att man från Centerpartiets sida tydligen inte litar på vår personal, menar man att det också behövs mer skattemedel för att forska efter diskriminering utifrån etnisk bakgrund, en diskriminering som de inbillar sig bara måste finnas. Forskning och kunskap är aldrig fel, men den ska vara relevant, objektiv och fri från politiska föreställningar som dikterar dess ramar. I detta fall går det långt utanför ramarna. Vi kommer alltid att stå upp för en politik som främjar kompetens, rättvisa och verklig mångfald – inte politisk korrekthet. För vi håller med - motsatsen till mångfald kan vara enfald. Så var inte enfaldig nog och tro att mångfald bara handlar om vilket land man är född i.

Martin Kirchberg (SD), regionråd

Bo Karlsson (SD), ledamot i regionstyrelsen