DEBATT: Fler och dyrare saker – då tar skatten slut snabbare

Den kan också ses som ett inlägg i att flera politiker borde följa upp kostnaderna av sina egna beslut och ta lärdom av dem inför nästa beslut man överväger ta på nästa sammanträde, eller artikeln kan ses som ett inlägg om vi verkligen vill ha en ”samlingsregering” som en debattör och tidigare tjänsteman föreslog eller om vi vill ha en stark majoritet med riktigt högt i tak där varje förslag har belysts och utretts både på längden och tvären innan de läggs fram i nämnder, styrelse och fullmäktige inför debatt med en engagerad och kunnig opposition.

Låt mig ta ett exempel där jag bedömer att politiken har ganska lite att säga till om och se om det går bättre på det området för vår kommun än måltidskostnaderna. Det gäller socialnämndens och socialförvaltningens påverkan på ett antal familjers vardag med placeringar av barn och unga i familjehem eller hvb-hem.

*

Allt underliggande siffermaterial kommer från Sveriges Kommuner och Regioners databas Kolada från åren 2014 till 2023, där jag helt valt bort 2017 då det saknas vissa data för det året på området Familjehem och Hvb-hem.

Än en gång har jag tagit fram kostnaderna för vår kommun och våra angränsande kommuner Västervik, Oskarshamn, Hultsfred, Eksjö, Ydre och Kinda, men den här gången tog jag även med Riket, alltså genomsnittet för Sveriges alla kommuner. Efter att ha tittat på siffrorna har jag valt att inte ta med Ydre. Det är en liten kommun och varje fall av placering eller uteblivet fall av placering får stort genomslag omvandlat till antal per 1000 invånare. Så bästa Ydre – ni får stå över denna min jämförelse.

Jag har alltså undersökt hur många barn och unga, 0-20 år, som har varit placerade på familjehem någon gång under året per antal/1000 invånare, och samma sak för hvb-hem. Det finns vissa luckor i statistiken, några beror på sekretess, t.ex. om det är enstaka personer ett år för en kommun. Då blir antalet hemligt.

*

Så var börja? Jo, 2014 till 2023 så hade Vimmerby kommun fler placeringar av barn och unga än våra gränskommuner och Riket 7 år av 9 år. Vårt genomsnitt var 15,2 barn och unga per år, gränskommunerna 12,8 och Riket 11,2. Placeringarna på familjehem (hvb-hem) fördelade sig enligt följande: Vimmerby 9,3 (5,9), gränskommunerna 8,9 (3,9), och Riket 7,7 (3,6).

Sammanfattningsvis: Vimmerby hade flest placeringar per 1000 invånare. Vimmerby toppar båda kategorierna familjehem och hvb-hem. Eksjö sticker ut med få placeringar i familjehem, och Vimmerby sticker ut med många placeringar i hvb-hem med Eksjö på andra plats.

Gränskommunerna använde familjehem i 72% av fallen och hvbhem i 28% av fallen, motsvarande fördelning för Vimmerby var 63% vs 37%, och Riket 69% vs 31%. Det innebär att Vimmerbys placerade barn och unga hade högst ingripande placering i jämförelse med gränskommuner och Riket i snitt.

*

Den genomsnittliga kostnaden för familjehemsvården i kr / 1000 invånare blev högst hos Kinda med 1251 kr med Vimmerby på andra plats, 1088 kr i snitt per år, jämfört med gränskommunernas genomsnittliga kostnad på 832 kr. Eksjö sticker ut med oerhörd låg kostnad, 374 kr. Vimmerbys kostnad är 30,9 % över snittet, och om jag räknar bort Eksjö cirka 15% över gränskommunerna trots färre barn per år, 9,3 vs 9,5 (om vi väljer bort Eksjö).

Den genomsnittliga kostnaden för hvbhem i kr / 1000 invånare blev högst hos Eksjö med 1177 kr, med Vimmerby tätt hack i häl med 1169 kr per år vs 748 kr för gränskommunerna och 768 kr för Riket i snitt. Vimmerbys kostnad var 56,4% högre än den genomsnittliga gränskommunen vilket är förståeligt med 71% fler hvbplaceringar än snittet.

*

Med anledning av de beslut som fattats utifrån rådande situation och upphandlade kostnader har Vimmerby haft totala kostnader för familjehem på 152,4 mkr perioden 2014 till 2023, vilket är 29,9 mkr högre än om Vimmerby haft samma genomsnittliga kostnad som gränskommunerna.

Den totala kostnaden för hvb-hem är 163,8 mkr för samma period, och det är 49,3 mkr mer än om Vimmerby haft samma nivå på hvb-placeringar som gränskommunerna i snitt. Summa 316 mkr satsade på placering av våra barn och unga i familjehem och hvbhem åren 2014 till 2023, exkl. 2017, 79,2 mkr dyrare än om våra behov och insatser legat på snittet för våra gränskommuner.

*

Pengar är en sak, behov är delvis en annan. Jag undrar om Vimmerby verkligen har haft en svårare situation än våra gränskommuner. Våra grannkommuner använder i högre grad familjehemsplaceringar än vad Vimmerby kommun gör. Har vi inga lämpliga familjer? Har våra behövande familjer, barn och unga mera utmanande behov än de i våra gränskommuner? Ja, så kan det naturligtvis vara men på en period över tio år tillåter jag mig att tvivla.

Och om det är så – hur såg det ut de föregående tio år? Jag lyssnade på en föreläsare från dåvarande SKL i plenisalen som lyfte frågan om att Vimmerby kommun stack ut i fråga om placeringar redan före 2016. Var ligger felet? Finns det någon som känner till det men varken gör något eller når ut med kunskapen?

Eller har Vimmerby kommun särskilt ingripande socialtjänstepersoner som vill omhänderta allt och alla, och därför ser varje möjlighet att placera barn och ungdomar, eller är alla inom socialtjänsten i våra gränskommuner hjärtlösa individer som inte ingriper? Är det överilade beslut, finns det bristande systematik och / eller underlåtenhet att handla? Är detta en av anledningarna till att vår kommun inte växer?

Inget av detta har jag något svar på. Vad jag har försökt att bidra med är ett svar till dem som inte vet varför pengarna inte räcker i samma utsträckning som i våra gränskommuner. Om vi gör fler saker än beräknat, och vi gör det till en högre kostnad – då blir det dyrare och inbetald skatt tar slut snabbare!

Magnus Gustafsson