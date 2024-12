DEBATT: Antal årsarbetare per invånare har skenat

I den här artikeln har jag valt att granska hur följsam kommunens organisation i form av antal årsarbeten i förhållande till antalet invånare.

Vimmerby kommuns antal invånare har varit ganska följsamt mot utvecklingen för våra angränsande kommuner.

Figur 1 Antal invånare i våra angränsande kommuner inkl. Vimmerby, samt endast Vimmerby (höger y-axel). Obs. att y-axlarna inte börjar på noll.

Antalet årsarbeten i kommunerna har liknande mönster för de utvalda kommunerna och Vimmerby kommun. Antalet invånare för kommungruppen var som lägst 2012, och antalet årsarbeten som lägst 2013.

Figur 2 Antal årsarbeten för Gränskommuner inkl. Vimmerby och dito för Vimmerby kommun (höger y-axel). Obs. att y-axlarna inte börjar på noll.

Men för Vimmerby var antalet årsarbeten som lägst 2012 för att sedan öka 2013, medan antalet invånare var som lägst 2013.

Frågan är då hur följsam kommunens organisation är mot kommunernas invånarantal. Grafen visar antalet invånare per årsarbete.

*

2012 gick det 13 invånare per årsarbete för kommungruppen. Där efter proportionerna gått i riktningen allt fler årsarbeten i förhållande till invånare och vid utgången av 2023 så gick det 11,1 invånare per årsarbete. Antalet invånare stod i stort sett stilla från 2018 och har till utgången 2023 minskat med 0,8%, medan antalet årsarbeten har ökat med 5,1%.

2012 gick det 13,2 invånare per årsarbete i Vimmerby. Trenden med flera årsarbeten per invånare har varit starkare i Vimmerby än kommungruppen, och sedan antalet invånare toppade 2018 och sedan minskat till utgången av 2023 med 1,9% har antalet årsarbeten ökat med 9,7% under samma period.

Figur 3 Antal invånare per årsarbetare. 2012 finns det en årsarbetare per 13,2 invånare. 2023 finns det en årsanställd per 10,5 invånare i Vimmerby.

Vimmerby kommun har alltså minskat sitt invånarantal i mer än dubbelt så hög takt som de omliggande kommunerna, men ökat antalet årsarbeten i nästan dubbelt så hög takt som kommungruppen. Där finns ytterligare en förklaring till att länets högsta kommunalskatt inte räcker till att skapa överskott, ja inte ens hela årets verksamhet, inte ens på planeringsstadiet.

*

Frågan är om det finns en lika bra förklaring till det ökade antalet anställda i nästan dubbelt så hög takt som kommungruppen? Är ökningen av antalet anställda per kommuninvånare befogat på grund av flera barn och ungdomar, flera behövande äldre, växande statliga krav på administration, lokalt högre växande krav på administration än våra gränskommuner? Är politikerna medvetna om ökningen?

Magnus Gustafsson