REPLIK: Stora insatser för att stärka hushållens ekonomi

Malin Anell medger dock att det är inflationen som har fått matpriserna att skjuta i höjden. Den största orsaken till det är Rysslands regelvidriga angreppskrig på Ukraina, och de effekter det har medfört, när en av världens största livsmedelsproducenter inte kan exportera sina produkter som tidigare.

Till det kom även den effektbrist på el som förorsakats av att Socialdemokraterna, pådrivna av Miljöpartiet och andra stödpartier, lade ned hälften av den planerbara svenska energiförsörjningen via kärnkraft. Man försökte ersätta den med elproduktion, som är beroende av att solen skiner och det blåser, utan att först ha infrastruktur på plats för att lagra sol- och vindkraftsel till perioder med stiljte och få soltimmar. För el måste användas i samma stund som den produceras.

En tredje komponent, som haft stor negativ påverkan på familjernas ekonomi, är bränslepriserna, som även de sköt i höjden på grund av den tidigare rödgröna regeringens beslut.

*

Dessa kriser har den nuvarande regeringen hanterat, med flera olika verktyg, för att sammantaget kompensera familjerna.

1. Högkostnadsskyddet för de höga elpriserna 2021-22. Mycket stora summor betalades ut till hushållen för att kompensera de höga priserna. I elområde 4, som södra Kalmar län tillhör, fick en villa med förbrukning på 20 000 kwh per år ut 16 000 kronor.

2. Sänkt skatt för löntagare. Ett normalhushåll med en polis och en sjuksköterska får behålla en större del av sin lön. Sänkningen för 2024 var 14 000 kronor per år och sänks ytterligare 2025, med 5 000 kronor per år. Totalt får familjen behålla 19 000 kronor mer per år eller cirka 1 600 kronor i månaden, genom att skatten sänks.

3. Sänkta drivmedelspriser. Den 19 december 2024 kostade 95 oktan 17,34 kr per liter, att jämföra med 21,69 kr per liter vid pump den 18 oktober 2022. En länsbo som kör 2 500 mil per år med en bil som drar 0,6 liter per mil förbrukar totalt 2 500 x 0,6 = 1 500 liter bränsle per år. Prisskillnaden jämfört med vid regeringens tillträde är 4,35 kr per liter x 1 500 liter = 6 525 kr per år. Alltså cirka 6 500 kronor lägre kostnad.

*

Totalt har alltså regeringen gett ett genomsnittligt hushåll i Kalmar län permanenta förstärkningar i form av sänkt skatt (19 000 kr) och sänkta drivmedelspriser (6 500 kr) på 25 500 kr per år. Detta toppades med det tillfälliga högkostnadsskyddet för höga elräkningar som utbetalades under 2023 och gav 16 000 kronor till familjen med genomsnittsvillan i exemplet.

För de ekonomiskt mest utsatta barnfamiljerna finns från 1 juli 2023 och fram till årsskiftet en tillfällig förstärkning med 40 procent av bostadsbidraget. Eftersom inflationen nu är bekämpad kommer förstärkningen fasas ut. Från januari till och med juni 2025 kommer nivån att ligga på 25 procent av det preliminära bostadsbidraget, samma nivå som under delar av 2020 och 2021 samt under perioden 1 juli 2022-30 juni 2023.

Genom dessa konkreta exempel inser läsaren att med Kristdemokraterna i regeringen så har stora insatser gjorts för att barnfamiljer ska ha råd med cornflakes till frukosten även i kristider.

Gudrun Brunegård (KD)

Riksdagsledamot