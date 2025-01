DEBATT: Lokala batterier kan minska kostnaderna för elnäten

Regeringen vill att Sverige ska planera för en dryg fördubbling av elanvändningen till 2045. Ökningen beräknas kräva investeringar i region- och lokalnäten på 600 miljarder kronor fram till 2045.

Notan för att uppgradera elnäten har redan börjat landa hos elkonsumenterna i form av höjda elnätsavgifter. I Kalmar län har avgifterna höjts med 25 procent sedan 2019 enligt Nils Holgerssonrapporten som släpptes i november. Men det finns andra sätt att skapa kapacitet för mer el än att bygga nya ledningar. Ett är att kapa de högsta effekttopparna.

*

Elnäten behöver vara dimensionerade för att klara effektbehovet när det är som allra störst trots att behovet bara når de nivåerna ett fåtal timmar per år. Typiskt sett brukar lokala effekttillskott sällan behövas under mer än 100 vintertimmar per år i varje elnätsområde. Resterande 8 665 timmar betalar hushåll och företag stora pengar för överkapacitet.

I stället för att dra fler ledningar för att elen ska kunna levereras från avlägsna energikällor kan batterier tillföra effekt lokalt under topptimmarna. Andra flexibla energiresurser, som värmepumpar, kan avlasta elnäten genom att tillfälligt dra ned på elanvändningen. Det blir betydligt billigare än att bygga ett större elnät än vi behöver.

Lokala marknader för att handla med flexibilitet finns redan. I bland annat Göteborg och Mölndal får runt 500 hushåll och företag som äger batterier ersättning för att tillföra effekt när efterfrågan är som störst. För de lokala nätbolagen är det ett sätt att hantera effekttoppar både driftsäkert och kostnadseffektivt.

*

Batterierna som bidrar kan vara placerade hos hushåll eller företag i närområdet. Många små resurser kan göra stor skillnad när de är sammankopplade i ett så kallat virtuellt kraftverk med smart styrning. Och intresset för att ansluta flexibla energiresurser ökar just nu snabbt. I dag finns cirka 200 MW flexibilitet tillgängligt bara i CheckWatts system i Sverige.

För både samhället och ägare till energiresurser finns tydliga fördelar med lokala flexibilitetsmarknader. Förutom intäkter till batteriägare, kan flexibilitet minska investeringsbehovet i region- och lokalnäten med 180 till 480 miljarder fram till 2045 enligt en studie på EU-nivå. Det ger lägre avgifter för konsumenterna. Flexibilitet gör det också enklare för elnätsägarna att snabbare ansluta nya verksamheter till det lokala elnätet, något som kan gynna hela näringslivet i Kalmar län.

För att möta framtidens elbehov till rimliga kostnader behövs smarta lösningar och öppenhet för nytänkande. Vi samarbetar gärna med Kalmar läns olika nätägare för att hitta lokala lösningar där flexibilitet kan göra skillnad.

Dan-Eric Archer, vd CheckWatt